Кулеба – про Голодомор: Це мозаїка поламаних доль цілком реальних людей

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у День пам’яті голодоморів закликав продовжити боротьбу за донесення у світі правди про Голодомор 1932-1933 років та визнання його геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

“Для нас, українських дипломатів, донесення правди про Голодомор-геноцид - це професійний виклик і справа честі. Борючись за визнання Голодомору геноцидом у світі, ми боремося не лише за себе. Ми боремося і за тих, хто не міг захистити себе тоді”, - зауважив глава МЗС.

За його словами, в цей день серця співвітчизників в Україні та за кордоном сповнені болю через співчуття безневинним жертвам Голодомору-геноциду, злості - через нелюдську жорстокість, з якою Сталін та його поплічники цілеспрямовано заморили мільйони українців голодною смертю, та обурення - через спроби радянської, а згодом російської влади приховати правду про злочин.

“Трагедія Голодомору не абстрактна. Вона особиста. Це мозаїка поламаних доль цілком реальних людей. І відповідальність за неї не абстрактна. Вона має конкретні прізвища. Це Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар, Хатаєвич та інші більшовики”, - підкреслив міністр.

Кулеба закликав трансформувати ставлення до Голодомору-геноциду, зокрема розвінчати міф про те, що українці мовчазно йшли на смерть. “Історичний факт: за період із 1 січня по 15 липня 1932 року в Україні зареєстровано 932 масові виступи проти сталінської колективізації. Давайте сьогодні також вшануємо героїзм цих людей. Які мали сміливість кинути виклик тоталітарній владі. Невідомо, чи був у них шанс перемогти. Але у них точно була гідність не здатися без бою”, - зазначив міністр.

Він подякував кожній українській громаді за кордоном, яка роками доносить у своїй країні правду про Голодомор, і назвав зусилля закордонних українців у цій справі неоціненними.

“Наша спільна боротьба за правду триває. Україна пам’ятає – світ визнає. Вічна пам’ять безневинно вбитим жертвам Голодомору-геноциду”, - підсумував глава МЗС.

Як повідомлялося, в Україні щороку в четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв Голодоморів.

Фото: mfa.gov.ua