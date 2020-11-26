Українці в ОАЕ поділилися спогадами про те, як їхні родини пережили Голодомор 1932-33 рр.

Українська громада ОАЕ напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів розпочала на цьому тижні публікацію розповідей місцевих українців про те, як їхні родини виживали в часи штучно організованого сталінською владою голоду 1932-33 рр. та 1946-1947 років в Україні.

Відповідні спогади розміщено на сторінці громади в Фейсбуці та в окремому альбомі, передає Укрінформ.

«Напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів ми розпочинаємо публікацію серії історій українців, чиї родини пережили ці страшні сторінки історії нашого народу. Діліться з нами спогадами своїх сімей. Збережіть пам’ять. Збережіть правду», - закликали в громаді.

Усі історії публікуватимуться в альбомі за посиланням: https://www.facebook.com/media/set?vanity=UkraineAE&set=a.1903239749831848.

Першим спогадом поділилася Катерина Білоус з Дубаю. «Під час Голодомору 1932-33 років у моєї прабабусі Харитини, яка тоді проживала на території Лубенського району Полтавської області, від голоду померли 3 дітей. А її донька бабуся Євдокія все життя сушила хліб і завжди приказувала та сварила нас - не дай Бог хоч крихту на підлогу. Серіал «І будуть люди» відображає прямо все, що відбувалося в той час у нас на Полтавщині. На жаль», - розповіла Білоус.

Оксана Прищепа з Абу-Дабі згадує: «Моя бабуся Ганна розповідала, як під час Голодомору 1932-33 років в одній з родин у їх селі на Житомирщині збожеволіли від голоду та з'їли своїх дітей. Після того іншим дітям в тому населеному пункті батьки забороняли гуляти на вулиці без дорослих, щоб їх теж не викрали і не з'їли. Жахливі часи».

Ольга Хаттаб з Шарджі розповідає, як Голодомор позначився на її родині. «З великої родини мого батька, де було 11 дiтей, i половини не залишилося в живих пiсля Голодомору 1946-47 років та сталiнських репресiй. Їх сім’я тоді проживала на Кропивниччині (Кіровоградщині). Після такого жахливого досвіду батько сушив сухарi на випадок голоду в 90-тi», - поділилася українка.

Крім того, українців в ОАЕ закликають приєднатися до всеукраїнської акції «Запали свічку пам'яті у своєму вікні».

«Цієї суботи, 28 листопада, о чи після 18:00 за еміратським часом (16:00 за Києвом) запаліть свічку у своєму вікні! Поставте на своє вікно свічку в пам'ять про всіх жертв цього терору. Приєднуйтесь і розкажіть друзям! Емірати пам'ятають!», - йдеться на сторінці полії в Фейсбуці.

Як зазначається, свічка, що мерехтить у вікні, запалена о 16:00 наприкінці листопада кожного року, – «це традиція, важлива не лише для пам'яті про Голодомор. Вона єднає нас, творить націю і робить сильнішими, де б ми не були».

Як повідомлялося, День пам'яті жертв голодоморів вшановується в Україні у четверту суботу листопада. Цьогоріч він припадає на 28 листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.

До 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть проходити в обмеженому форматі або віртуально і будуть доступні онлайн.

Фото: Ukrainian Community in the UAE / Українська громада ОАЕ