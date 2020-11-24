Засновані українськими емігрантами інституції за кордоном і нині працюють - Ткаченко

У різних країнах українські емігранти справили значний вплив у багатьох сферах життя, а засновані ними інституції й нині провадять активну діяльність.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав під час презентації в Укрінформі геоінформаційної системи “Віртуальний некрополь української еміграції".

"Досі залишаються активними інституції, які були засновані різними хвилями української еміграції", - сказав міністр.

Як приклад він згадав Український науковий інститут в Гарвардському університеті та Українську вільну академію у Мюнхені.

Ткаченко також зазначив, що завдяки сайту “Віртуальний некрополь української еміграції" можна, зокрема, "дізнатися про те, наскільки великим був вплив українських хвиль еміграції і людей, які просто там (за кордоном - ред.) жили впродовж довгого періоду часу і залишилися".

Як повідомлялося, що фахівці Українського інституту національної пам'яті створили геоінформаційну систему “Віртуальний некрополь української еміграції”, яка призначена для збору та поширення інформації про поховання української еліти за кордоном.