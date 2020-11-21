Революціонери трьох Майданів назавжди змінили майбутнє для нового покоління - Ткаченко

Революціонери трьох Майданів назавжди змінили майбутнє для нового покоління українців.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав міністр культури України Олександр Ткаченко з нагоди Дня Гідності та Свободи

"Принципові та рішучі, відважні та незламні, вірні та щирі революціонери трьох Майданів назавжди змінили майбутнє для нового покоління українців", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що українська молодь - частина суспільства, вихованого на демократичних європейських цінностях. "Чи було б це можливим без громадянської зрілості та незламної сили духу наших героїв Революції на граніті, Помаранчевої Революції та Революції Гідності? – Однозначно, ні. Усі вони боролись та продовжували місію одна одної: незалежність, свобода та демократія мають декларувались не тільки на папері", - уточнив міністр

Як повідомляв Укрінформ, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

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День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року розпочалися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Попрання законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.