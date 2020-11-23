В Міжнародній місії КРЦ розповіли про порушення під час повторного голосування на виборах в Україні

Міжнародна місія організації закордонних українців та друзів України «Міжнародна неурядова організація Координаційний ресурсний центр» (КРЦ) повідомила про виявлені порушення в ході повторного голосування на місцевих виборах в Україні 22 листопада.

Про це повідомляється на сторінці КРЦ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Громадяни 9 областей України обирають міських голів, голосування відбувається у 11 містах на 1 648 виборчих дільницях і не всюди розпочалося вчасно. Наприклад члени ВД № 531254, це м. Полтава, із запізненням почали свою роботу. На 1734 виборчих дільницях спостерігається присутність неідентифікованих або сторонніх осіб», – інформує голова міжнародної місії КРЦ Олекса Мартінец.

Він додав: «більшість членів ВК провели ранкові засідання у визначений законодавством спосіб. Почастішала відсутність протоколу підготовчого засідання. Часто видача бюлетеня здійснювалась без пред’явлення паспорта громадянина України або спроби голосування за іншу особу».

Як зазначається, акредитовані спостерігачі повідомляють про системні можливі порушення під час виборчого процесу у м. Дніпрі. «Це фотографування бюлетенів, ігнорування протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, поодинокі недопущення на засідання комісій, на підготовчі засідання та не впущення на всі приміщення виборчих дільниць місцевих та офіційних спостерігачів, "каруселі" з підвезенням людей жіночої та чоловічої статей різними автівками. У місті для всіх, хто показав фотосвітлини себе під час голосування, було передбачено безкоштовний проїзд у громадському транспорті. На "Ярмарку вихідного дня" в наметах виборцям роздавали алкогольні напої та кондитерські вироби», - розповіли в КРЦ.

В Міжнародній місії КРЦ додали, що явка громадян України на повторних виборах міських голів станом на 18:00 становила 23%.

Міжнародна місія КРЦ проходить в межах проєкту «КРЦ – корпус спостерігачів на виборах», яка здійснює спостереження за всіма виборами в Україні, призначеними на 25 жовтня 2020 року, проводить моніторинґ за підготовкою до виборчого процесу і надає оцінку виборчій кампанії за всіма місцевими виборами та проміжними виборами народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208. Також міжнародні акредитовані спостерігачі ЦВК від КРЦ з 1 листопада здійснюють моніторинг процесу підготовки до повторних місцевих виборів та спостерігають по містах України за здійсненням волевиявлення українських громадян України.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори.

15 листопада повторне голосування на виборах міського голови відбулося у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

22 листопада в Україні відбулося повторне голосування на виборах голів 11 міст (Дніпра, Нікополя, Слов'янська, Ужгорода, Бердянська, Дрогобича, Львова, Миколаєва, Полтави, Рівного, Черкас) та депутатів 47 місцевих рад.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, було призначено у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тис., де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.