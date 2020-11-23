СУМ в Іспанії проведе зимовий табір

Спілка української молоді (СУМ) в Королівстві Іспанії четвертий рік поспіль проводитиме зимовий табір, який запланований на 5-8 грудня і через COVID-19 буде обмеженим.

Про це повідомляється на сторінці СУМ в Іспанії в Фейсбуці.

Зазначається, що кількість місць обмежена. До табору також запрошуються охочі з різних іспанських провінцій.

Як повідомляється, цьогоріч табір під назвою «В гору прапори» відбудеться в горах поблизу Мадрида.

«За ці чотири дні на дітей та молодь чекають цікаві ігри, гутірки, смачний майстер-клас (приготування домашньої ковбаси), розважальна вечірня програма, а також класи з надання першої медичної допомоги, стрільби та народного ремесла», - розповіли організатори табору.

Визначним моментом цього таборування буде також прийняття до лав СУМ нових юнаків та юначок, котрі вже пройшли випробувальний термін.

Ціна за табір 130€ і прибуття за свій кошт. За детальнішою інформацією організатори табору просять звертатися до Крайової Управи за телефонами 678 389 638, 664 053 496, 637 386 015 або писати на електронну пошту ky-spain@cym.org.

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Зауважується, що таборування проводитиметься згідно настанов та вказівок компетентних міністерств.

Фото: Укрінформ, Спілка Української Молоді в Королівстві Іспанії в Фейсбуці