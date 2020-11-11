Іспанія планує безплатно вакцинувати щонайменше 10 мільйонів громадян

Уряд Іспанії планує прищепити проти COVID-19 щонайменше 10 мільйонів громадян вакциною, розробленою фармацевтичною компанією Pfizer та її німецьким партнером BioNTech.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілья зазначив, що вакцинація буде безкоштовною. Він очікує, що країна отримає перші дози вакцини компанії Pfizer на початку наступного року. А сам процес щеплення пройде до травня 2021-го.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Pfizer зі США та німецька BioNTech, які розробляють вакцину проти COVID-19, заявили, що їхній варіант показав ефективність 90% у запобіганні інфікування людей.

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Від початку епідемії в Іспанії підтверджено 1 426 602 випадків COVID-19, у тому числі 39 345 летальних.