Іспанію охопили масові протести проти карантинних обмежень.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

Найбільші зіткнення з поліцією протестувальників проти карантинних заходів стались у Барселоні. Тут у ніч на суботу, 31 жовтня, сотні молодих людей перекривали барикадами вулиці, підпалювали сміттєві контейнери і автомобілі, у тому числі поліцейські фургони, трощили і грабували магазини, кидали в поліцію каміння і пляшки.

Молодь, незадоволена карантинними заходами, вимагала негайної відставки уряду - як центрального, так і регіонального. Під час сутичок з поліцією, яка застосувала проти протестувальників кийки, поранено понад 30 осіб, у тому числі 20 поліцейських. Десятки протестувальників затримані.

У центрі міста Бургос маніфестація під антикарантинними гаслами спочатку мала мирний характер, але потім сотні агресивно налаштованих молодих людей, озброєних камінням і палицями, напали на поліцейський спецназ, повідомляють правоохоронці. Поліція була змушена відступити під натиском натовпу.

Мітинги, що переросли у сутички з поліцією стались також у містах провінції Кантабрія, що на півночі Іспанії.

У п'ятницю в уряді Іспанії повідомили про рекордні для країни понад 25 тисяч нових випадків коронавірусу, що були підтверджені за попередню добу. Загальна кількість випадків в Іспанії з початку епідемії перевищила позначку в 1,1 мільйона осіб, загалом в країні померло майже 36 тисяч осіб, в яких було підтверджено інфікування коронавірусом.

29 жовтня парламент Іспанії підтримав пропозицію уряду щодо продовження дії надзвичайного стану, спрямованого на боротьбу з поширенням коронавірусу, ще на півроку, до 9 травня 2021 року.