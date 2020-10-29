В Іспанії добовий рекорд – 23,5 тисячі випадків COVID-19

Протягом останньої доби в Іспанії зареєстрували 23 580 випадків зараження коронавірусом – найбільше від початку епідемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на дані МОЗ Іспанії.

Загалом від початку епідемії в Іспанії зареєстровано 1 238 922 випадки зараження коронавірусом, померли 35 639 осіб.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 45,2 млн випадків COVID-19, у тому числі 1,184 млн летальних, одужали 32,9 млн осіб.

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