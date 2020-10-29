Іспанія продовжила надзвичайний стан до травня 2021 року

Уряд Іспанії здобув підтримку парламенту у рішенні про продовження надзвичайного стану у зв’язку з пандемією коронавірусу до 9 травня наступного року.

Як передає Укрінформ, про це інформує El Pais.

Продовження надзвичайного стану підтримали 194 парламентарі. Проти були 53, ще 99 утрималися.

Це рішення уряду спрямоване на те, щоб надати виконавчій владі та автономним громадам юридичні підстави для вжиття заходів протягом тривалого періоду часу у зв’язку з пандемією коронавірусу без необхідності проходити складні політичні процедури.

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Як зазначається, саме автономні спільноти мають право вирішувати, чи обмежувати в'їзд та виїзд з їх території та визначати часовий інтервал комендантської години.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 29 жовтня зареєстрували 44 910 979 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема, з початку пандемії від хвороби померла 1 181 151 особа, одужало 32 796 825 осіб.