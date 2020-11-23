Українців Швейцарії запрошують продемонструвати свої таланти

Організація «Українки Швейцарії» з нагоди відзначення 13 грудня першої річниці заснування запропонувала співгромадянам в країні показати свої видатні здібності та взяти участь у створенні святкового відео.

Про це йдеться на сторінці Українки Швейцарії / Ukrainian women in Switzerland в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як повідомили в організації, через пандемію коронавірусу не вийде організовувати традиційні заходи до кінця цього року.

«Культурних планів маємо чимало, але відкладаємо їх на невизначений час. Особливо шкода, що цього грудня не будемо всі вкупі ліпити вареників на Андріївські вечорниці. Для нас це віхове свято, адже саме з Андріївських вечорниць у 2019 почалася історія організації "Українки Швейцарії". Так-так, нам буде рівно один рочок. З цієї нагоди ми запрошуємо усіх Вас стати частиною нашого свята!», - зазначили в організації.

Там також пояснили, як саме можна долучитися. «Українці - народ талановитий, креативний: співають гарно пісні, танцюють, грають на музичних інструментах, декламують вірші, пишуть картини… Будь ласка, запишіть коротеньке відео (до 1 хв) із собою чи своїми дітьми, представивши Ваш талант! Основна вимога — зробити це українською мовою», - зазначається в дописі.

Зауважується, що «не має бути щось професійне — це має йти від душі».

Свої ролики учасникам треба розмістити в папці за посиланням http://shorturl.at/ioCL5 до 5 грудня включно.

Усі відео «Українки Швейцарії» надалі об'єднають у спільний кліп та опублікують 13 грудня на своїй Фейсбук-сторінці та у Фейсбук-групі.

Фото: Укрінформ, Ukrainian women in Switzerland в Фейсбуці