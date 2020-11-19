Українські таланти з усього світу запрошують на пісенний онлайн-конкурс

Українців з усього світу запрошують до участі в музичному проєкті до 50-річчя легендарного ансамблю «Рушничок» з Канади.

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці організатор конкурсу, відомий український співак і автор багатьох мистецьких проєктів Орест Цимбала.

«Я, Орест Цимбала, запрошую українські співучі таланти з України та усього світу взяти участь в унікальному проєкті! Радий оголосити, що Український фестиваль у Монреалі вперше проводить пісенний онлайн-конкурс «Рушничок»/ Rushnychok Contest з нагоди 50-річчя легендарного ансамблю «Рушничок» (Монреаль, Канада)», - написав Цимбала.

Він зауважив, що Rushnychok Contest – це чудова нагода продемонструвати любов до української пісні та «Рушничка».

Згідно з умовами конкурсу, в ньому можуть взіти участь виконавці від 18 років, представивши пісні в супроводі музичних інструментів або acappella. На конкурс приймаються спеціально записані відео, де конкурсант виконує пісню з репертуару ансамблю «Рушничок». Цимбала висловив готовність допомогти учасникам з вибором пісень.

Останній термін подачі заявки до 20 грудня 2020 року на електронну адресу: mtlukiefest@gmail.com.

Оголошення переможця відбудеться 14 січня 2021 року.

Детальніше з вимогами до відео тощо можна ознайомитися тут.

Як зазначається, «Рушничок», найпопулярніший вокально-інструментальний ансамбль Північної Америки, був створений у 1970 році в Монреалі, Канада. Гурт започаткував новий стиль виконання української пісні на так званих «забавах» - вечірках та весіллях. «Монреальський Бітлз», як часто називали «Рушничок», став прикладом для багатьох ансамблів української діаспори.

За час свого існування (1970-1980) колектив видав п’ять альбомів, до яких увійшли українські народні пісні, хіти української естради та власні твори. До складу гурту входили: Андрій Гарасимович (вокал, гітара); Юрко Штик (гітара-бас), Евген Осідач (вокал, акордеон); Стефан Андрусяк (ударні).

«За часів Радянського Союзу платівки та записи «Рушничка» потрапляли в Україну нелегально і були знані як підпільні й антирадянські «пісні українських канадців». Тож нехай тепер пісні «Рушничка» єднають українську громаду в усьому світі та надихають сучасне покоління співучих українців!», - зауважив Цимбала.