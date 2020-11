В кінотеатрах ОАЕ демонструють трилер Let it snow Станіслава Капралова

В кінотеатрах ОАЕ до 18 листопада триває показ українського фільму Let it snow («Хай іде сніг») з голівудської акторкою українського походження Іванною Сахно в головній ролі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Української громади ОАЕ в Фейсбуці.

«Українське кіно продовжує підкорювати Емірати. Цього тижня дивіться на великих екранах ОАЕ трилер-хорор Let it snow з Іванною Сахно у головній ролі!», - йдеться у дописі.

Нагадується, що за сюжетом, за сноубордисткою, любителькою фрірайду, женеться чорний снігохід із безликим наїзником. Він не просто хоче знищити героїню, він наче драматург, насолоджуючись процесом, розігрує видовищну криваву п'єсу.

«Поспішайте і запрошуйте друзів: прокат триває лише до середи, 18 листопада», - зазначається в соцмережі.

Своїми враженнями від перегляду пропонується поділитися з хеш-тегом #LetItSnowUAE.

Головні ролі у фільмі режисера Станіслава Капралова виконали Іванна Сахно («Шпигун, який мене кинув», «Тихоокеанський рубіж: Повстання»), Алекс Хафнер («Занурення», «Радник») та Тінатін Далакішвілі («Зірка», «Любов з акцентом», «Ебігейл»).

Продюсери фільму - Сергій Лавренюк (Solar Media Entertainment, Україна), Ян Фішер, Роджер Корбі (FishCorb Films, США) та Станіслав Капралов, виконавчий продюсер – Маріанна Новікова.

Виробництво: Україна, США, Іспанія.

Читайте також: Жадан презентував нові книги на Українському літературному вечорі в Дубаї

Як повідомлялося, трилер Let it snow придбав найбільший у світі американський дистриб’ютор Lionsgate. «Фільм українського режисера вперше купив Голлівуд! Американський дистриб‘ютор Lionsgate придбав права на наш з Сергієм Лавренюком англомовний трилер Let it snow з Іванкою Сахно у головній ролі», - написав у червні Капралов у Фейсбуці.

Стрічку також продали, зокрема, до Японії, Греції, Сінгапуру, Африки, країн Близького Сходу та колишньої Югославії.

Фото: Yevheniy Semenov