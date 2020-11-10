В МІОК презентували власний підручник з української як іноземної

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» минуло тижня провів вебінар «Мова – ключ до України» та презентував власний підручник з української мови як іноземної.

У рамках вебінару також відбулася дискусія «Сучасні навчальні видання з української мови як іноземної як засіб промоції України», передає Укрінформ з посиланням на сайт МІОК.

Підручник «Ключ до України: міста і люди» (рівні В2–С1) – це нове навчальне видання МІОК у двох частинах. В його презентації взяли участь представники більш як 35 країн світу, а також Світового конґресу українців.

Учасникам вебінару продемонстрували чудово проілюстрований навчальний продукт, розповіли про зародження ідеї, етапи створення та структуру підручника, представили його авторський колектив.

У свою чергу, автори видання висловили подяку апробаторам підручника, з відгуками яких усі охочі мали змогу ознайомитись упродовж тижня на сайті МІОК.

Після презентації відбулася експертна дискусія про те, чи можуть підручники бути засобом промоції України та української культури, як повинні виглядати такі навчальні матеріали і що в них має переважати – традиція чи сучасність?

Як зазначила у своїй промові голова Національної комісії зі стандартів державної мови, докторка філологічних наук, професорка Орися Демська, «дуже важливо, щоб підручники з української мови (і не тільки як іноземної, а й як рідної), базувалися на візії нашого майбутнього». Проблемою, на думку доповідачки, є брак спеціалізованих словників на різних рівнях навчання для вивчення української мови за кордоном, а точніше, брак «функціональних словників, які вчать не окремі слова, а показують, як користуватися мовою, як нею розмовляти. Бракує текстів, написаних сучасною українською стандартизованою мовою».

Генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко акцентував увагу на важливості спільнодії державних інституцій, які можуть утворити мережу однодумців і запропонувати своє бачення того, як можна не лише гідно представити українську мову за кордоном, розширити сфери її використання, а й зробити так, щоб вона розвивалася в самій Україні.

Директорка МІОК і одна з авторів підручника Ірина Ключковська наголосила, що видання «Ключ до України: міста і люди» базується на інтегративному підході, тобто, вивчаючи українську мову, іноземці водночас отримують знання з історії, культури та літератури нашої країни. «Створюючи цей підручник, ми намагалися досягти балансу між давнім і модерним і показати Україну не просто молодою відновленою тридцятилітньою державою, а показати Україну і давню-прадавню, і сучасну, з чітким баченням свого майбутнього», - додала Ключковська.

Голова Світової координаційної виховно-освітньої ради СКУ, директорка Української суботньої школи «Рідна школа Оквил» (Канада) Оксана Левицька у своїй відеопромові у зазначила, що «підручник – це проєкт процесу навчання, і від того, як побудована структура підручника, наскільки вдалою є підбірка матеріалу, залежить успіх цього проєкту». За її словами, «інноваційний підхід, застосований у навчальних виданнях МІОКу, – це наголос на вивчення мови через явища української культури».

Інтерес до України та українства в іноземних студентів залежить від того, що їм відомо про нашу країну, зауважила кандидатка філологічних наук, лекторка української мови Сеґедського університету Ірина Багмут. «Якщо студент вже дещо знає про історію та культуру України, то його цікавить сучасна українська мова і те, що відбувається в нашій країні зараз. Якщо ж студент приходить з нульовими знаннями, то інтерес до українських митців, письменників, до української культури й історії, до досягнень українців зростає і справляє враження».

Говорячи про нові видання українською мовою в угорських університетах, Ірина Багмут зазначила, що в Угорщині величезна проблема з бібліотечними фондами, українська книга представлена дуже слабко, переважно виданнями ще радянської України, а те, що є, створюється на базах університетів або особисто привозять викладачі.

Учасники вебінару висловили побажання, щоб підручник якомога швидше потрапив до бібліотек, в українознавчі школи та вищі студії за кордоном.

В МІОК зауважили, що «інтерес до нового підручника з української мови як іноземної уже вкотре засвідчив про брак сучасних навчальних матеріалів не лише за кордоном, а й в Україні. А питання, винесені на дискусію, довели, що тема популяризації України через навчальні видання актуальна, затребувана і вимагає активного обговорення в суспільстві».

Вебінар відбувся в рамках Бієнале «Українська мова у світі: відступ чи поступ?».До участі були запрошені гості з України та закордону: педагоги, науковці, працівники освіти та усі, хто цікавиться вивченням української мови як іноземної.

Фото: Укрінформ, МІОК