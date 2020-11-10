Архів зарубіжної україніки запрошує на онлайн-виставку про українську мову

Онлайн-виставка «Нам українською судилось говорити!», підготовлена до Дня української писемності та мови за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), відкрита для перегляду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці архіву в Фейсбуці.

«Нині українська мова має державний статус, але зазіхання на неї з боку кремлівських можновладців та місцевих українофобів і русифікаторів не припиняються. Саме цій болючій і дотепер темі української мови як для українців в Україні, так і для української діаспори, й присвячена документальна онлайн-виставка «Нам українською судилось говорити!», підготовлена до Дня української писемності та мови за документами ЦДАЗУ», - йдеться у дописі.

Зазначається, що представлені в рамках експозиції документи «висвітлюють оцінку українською еміграцією різних політичних та культурно-освітніх процесів, пов'язаних з українським лінгвоцидом в різні часи існування України, а також висвітлюють заходи української спільноти за кордоном, спрямовані на захист української мови в період радянщини та вже незалежної України». У виставці використані також діаспорні періодичні та друковані видання науково-інформаційного фонду ЦДАЗУ, присвячені проблемам української мови.

Переглянути експозицію онлайн можна за посиланням: https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/4495

В ЦДАЗУ також запропонували «послухати потужний і зворушливий вірш українського письменника Віктора Баранова "До українців"».

В архіві нагадали, що упродовж століть українська мова, так само як і її носій – український народ, зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав, в залежності від того, під чиєю владою опинялася Україна.

Зауважується, що в умовах національного відродження українська мова набула особливої ваги, вона є вирішальним чинником самобутності талановитого українського народу, виразником інтелектуального і духовного життя. І одним із кроків до консолідації української спільноти в перші роки незалежності став Указ Президента України «Про День української писемності та мови» від 6 листопада 1997 р.

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Як повідомлялося, 9 листопада, в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця, українці відзначають День української писемності та мови.