Архів зарубіжної україніки запрошує на онлайн-виставку про українську мову
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці архіву в Фейсбуці.
«Нині українська мова має державний статус, але зазіхання на неї з боку кремлівських можновладців та місцевих українофобів і русифікаторів не припиняються. Саме цій болючій і дотепер темі української мови як для українців в Україні, так і для української діаспори, й присвячена документальна онлайн-виставка «Нам українською судилось говорити!», підготовлена до Дня української писемності та мови за документами ЦДАЗУ», - йдеться у дописі.
Зазначається, що представлені в рамках експозиції документи «висвітлюють оцінку українською еміграцією різних політичних та культурно-освітніх процесів, пов'язаних з українським лінгвоцидом в різні часи існування України, а також висвітлюють заходи української спільноти за кордоном, спрямовані на захист української мови в період радянщини та вже незалежної України». У виставці використані також діаспорні періодичні та друковані видання науково-інформаційного фонду ЦДАЗУ, присвячені проблемам української мови.
Переглянути експозицію онлайн можна за посиланням: https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/4495
В ЦДАЗУ також запропонували «послухати потужний і зворушливий вірш українського письменника Віктора Баранова "До українців"».
В архіві нагадали, що упродовж століть українська мова, так само як і її носій – український народ, зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав, в залежності від того, під чиєю владою опинялася Україна.
Зауважується, що в умовах національного відродження українська мова набула особливої ваги, вона є вирішальним чинником самобутності талановитого українського народу, виразником інтелектуального і духовного життя. І одним із кроків до консолідації української спільноти в перші роки незалежності став Указ Президента України «Про День української писемності та мови» від 6 листопада 1997 р.
Як повідомлялося, 9 листопада, в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця, українці відзначають День української писемності та мови.