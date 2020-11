Українці у світі відзначили День української писемності та мови і написали радіодиктант

Про це передає Укрінформ з посиланням на посольства, консульства, українські громади.

Азербайджан

Посольство України в Азербайджанській Республіці подякувало всім українцям Азербайджану, які приєдналися до написання радіодиктанту. В дипустанові висловили вдячність азербайджанським студентам, які вивчають українську мову в Бакинському слов’янському університеті та викладачам української мови кафедри слов’янської філології.

«Мова – важлива ознака національної ідентичності, культури й історії народу», - нагадали в посольстві.

Румунія

З нагоди Дня української писемності та мови в Румунії провели онлайн-конференцію за участю голови Союзу українців Румунії Миколи-Мирослава Петрецького, почесного консула України в Монреалі Євгена Чолія, представників Союзу українців Румунії з регіонів країни, де компактно проживає українська громада, представників депутатського корпусу та центральних органів влади Румунії, а також викладачів та студентів навчальних закладів, де вивчається українська мова. Про це повідомляється на сторінці посольства України в Румунії в Фейсбуці.

Тимчасовий повірений у справах України в Румунії Паун Роговей наголосив на важливість збереження й розвитку української мови, ідентичності та цивілізаційного вибору українського народу як в Україні, так й у всіх куточках світу, де живуть українці.

«Як парость виноградної лози, Плекайте мову… Чистіша від сльози вона хай буде…», - зазначив керівник Посольства України в Румунії словами українського поета Максима Рильського.

Республіка Північна Македонія

Посольство України в Скоп'є разом з закордонними українцями Північної Македонії написали разом Радіодиктант 2020. «Радіємо такій чудовій нагоді у #ДеньУкраїнськоїПисемностіТаМови писати українською, дякуємо Українському радіо та Національній бібліотеці України Ім. В. І. Вернадського за таку ініціативу!», - зазначили на сторінці дипустанови в Фейсбуці.

Болгарія

Сьогодні викладачі і студенти української філології Софійського університету імені Св. Климента Охридського, представники української громади та співробітники посольства України приєдналися до щорічної акції та старанно писали диктант.

«Мова - це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова - це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків, мова - це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу» - процитували в Посольстві України в Болгарії Олеся Гончара.

Фото: Посольство України в Болгарії / Посолство на Украйна в България, Посольство України в Азербайджанській Республіці, Embassy of Ukraine in Romania/Посольство України в Румунії, Embassy of Ukraine in the Republic of North Macedonia, Украинаның Қазақстандағы Елшілігі / Посольство України в Казахстані - в Фейсбуці