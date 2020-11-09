Українці в Туреччині написали Радіодиктант національної єдності

Представники української громади в різних куточках Туреччини та представники дипломатичного корпусу України в країні долучилися до міжнародного флешмобу в День української писемності та мови і написали ХХ Радіодиктант національної єдності.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Щорічне написання радіодиктанту національної єдності стало гарною традицією для нас та хорошим приводом зустрітися, хоч цього року збиралися онлайн. Це хороша мотивація для вдосконалення знання рідної мови, вивчення правил нового правопису. Дуже приємно, що цю ініціативу підтримують та розвивають українці в усіх куточках світу, що дійсно єднає та зближує», - розповіла кореспонденту Укрінформу голова Української спілки в Анкарі Юлія Білецька.

Радіодиктант національної єдності писали дипломати Посольства України в Туреччині та Генконсульства України в Стамбулі. До ініціативи долучилися українські громади по всій Туреччині та учні Міжнародного ліцею імені Тараса Шевченка у Стамбулі.

Як повідомлялося, тисячі українців по всьому світу щороку відзначають День української писемності та мови спільним написанням радіодиктанту.

Цьогоріч текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковим консультантом проєкту стала доктор філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читала диктант Римма Зюбіна.

Спецпроєкт, організований Суспільним спеціально до події, стартував у студії «UA: Перший», а також в ефірі «UA: Українське радіо» та «UA: Радіо Культура» о 9:30.

Диктант вже традиційно пишуть і в Україні, і за кордоном. Це школярі, студенти та викладачі навчальних закладів, представники різноманітних професій, а також відомі спортсмени, актори, бізнесмени та політики, представники дипломатичних місій, українці по всьому світу.

Як зауважили організатори, написати диктант можна і після прямого ефіру, скачавши ролик з диктантом на Ютубі.

Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба, до 23:59 завтрашнього дня. Текст диктанту оприлюднять на сайті «UA: Українське радіо» 11 листопада об 11:00.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднено 9 листопада на сайті ukr.radio.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.

Фото: Генеральне консульство України в Стамбулі /Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu, Українська родина, Ukrayna Ankara Büyükelçiliği/ Посольство України в Турецькій Республіці