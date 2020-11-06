Українці у Мінську відзначили День української писемності та мови

Білоруське громадське об’єднання українців «Ватра» провело 5 листопада у Мінську захід, присвячений Дню української писемності та мови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Булорусі в Фейсбуці.

Захід відбувся у приміщенні Білоруського товариства дружби та культурного зв'язку з зарубіжними країнами за участю українських дипломатів.

Зазначається, що присутніх привітав посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим.

«У рамках заходу відбулась презентація нещодавно виданої брошури з матеріалами міжнародної конференції «Взаємне вивчення мов, літератури та культур задля майбутнього та взаєморозуміння. Українсько-білоруський досвід», яка відбулась в Мінську восени 2019 році», - йдеться у повідомленні.

Кизим також вручив голові Мінського міського об'єднання українців «Заповіт» Галині Калюжній орден Княгині Ольги ІІІ ступеня. Цим орденом Президент України Володимир Зеленський нагородив голову об'єднання українців за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність.

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Як повідомлялося, щороку 9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови.

Фото: Посольство України в Республіці Білорусь в Фейсбуці