Мовою наукових заходів може бути українська або англійська – Кремінь

Мовою публічних наукових заходів в Україні може бути державна та/або англійська.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Фейсбуці у дописі з нагоди Всесвітнього дня науки.

"Сьогодні, вітаючи вітчизняних науковців з Всесвітнім днем науки, хочу нагадати, що відповідно до статті 22 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», мовою науки в Україні є українська... Мовою публічних наукових заходів (наукових конференцій, круглих столів, симпозіумів, семінарів, наукових шкіл тощо) може бути державна мова та/або англійська мова", - написав Кремінь.

Він наголосив, що згідно із законом, жоден учасник публічного наукового заходу не може бути позбавлений права використовувати державну мову.

Кремінь зазначив, що всі наукові видання в країні публікуються державною мовою, англійською та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. При цьому у разі публікації англійською мовою або іншими мовами опубліковані матеріали мають супроводжуватися анотацією та переліком ключових слів державною мовою.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Президент України підписав закон 15 травня 2019 року. Переважна більшість норм закону набули чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, законом визначаються особливості застосування державної мови у сферах культури, телебачення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, обслуговування споживачів та в інших галузях.