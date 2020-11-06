Українка з Грузії отримала відзнаку міжнародного конкурсу за кращий переклад поетичного твору

В Посольстві України в Грузії урочисто вручили грамоту ІІ Міжнародного конкурсу юних перекладачів «Мовограй» учениці школи української мови при Асоціації українців – мешканців Грузії (м.Тбілісі) Сандрі Хуцішвілі за кращий переклад з грузинської на українську мову поетичного твору в своїй віковій категорії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.

«Посольство України щиро вітає Сандру з перемогою та бажає подальших успіхів у майбутніх конкурсах та у популяризації української мови в Грузії», - зазначається в дописі.

У дипустанові також висловили слова подяки вчительці школи української мови при Асоціації українців – мешканців Грузії Мирославі Канкаві за багаторічну педагогічну працю, збереження та розвиток української мови в Грузії та передачу любові та знань з української мови та літератури представникам української діаспори.

Як повідомляв Укрінформ, ІІ Міжнародний конкурс юних перекладачів «Мовограй» був організований та проведений Спілкою українських освітян діаспори (СУОД) серед учнів українських шкіл за кордоном.

Він стартував 9 листопада 2019 року, а у березні 2020 року підбив підсумки та назвав переможців: 21 учасник посів призові місця, ще 18 конкурсантів отримали відзнаки.

«Наші учасники продемонстрували знання 9 мов. На конкурс надійшли роботи з 8 країн – Грузії, Італії, Німеччини, Норвегії, ОАЕ, Польщі, Португалії та Бельгії», - розповіли організатори.

Як зазначається, на ІІ Міжнародний конкурс юних перекладачів «Мовограй» була надіслана рекордна кількість робіт – 40, що вдвічі більше, ніж торік.

Цього року в конкурсі було дві номінації. Перша - «Переклад з іноземної мови на українську» (21 робота) включала дві вікові категорії 8-10 та 11-14 років. Роботи були перекладені з польської, французької, нідерландської, португальської, італійської, німецької, грузинської та англійської мов.

Друга номінація «Переклад з української мови на іноземну» (19 робіт) включала три категорії за рівнем володіння українською мовою: «Місточок» (початковий рівень), «Місток» (середній рівень), «Міст» (вищий рівень). У цій номінації надійшли переклади 4-ма мовами: англійською, німецькою, італійською та норвезькою.

Оцінювання журі проходило за 5-ма критеріями. Крім того, кожний член журі отримав можливість дати 5 додаткових балів одній з робіт, яка сподобалась найбільше.

Для максимальної прозорості та об’єктивності ім’я перекладача не було вказано на самому перекладі. Конкурсні роботи мали порядковий номер та були відсортовані за назвою перекладу.

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Організатори конкурсу висловили вдячність партнерам і спонсорам ІІ Міжнародного конкурсу юних перекладачів «Мовограй». Як зазначається у дописі, це, зокрема, Товариство зв'язків з українцями за межами України «Україна-Світ»; Школа української мови та культури при Українському католицькому кніверситеті; видавництва «Ранок», «Видавництво Старого Лева», «Крокус», «Читариум»; журнал для підлітків «Однокласник».

У Спілці українських освітян діаспори також подякували Посольствам України в ФРН, ОАЕ, Бельгії та Грузії за підтримку.

Фото: Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში в Фейсбуці