Гарвардський університет придбав книгу українки - переможниці конкурсів есе у Великій Британії

Одна з переможниць конкурсу есе про Голодомор від Союзу українців у Великій Британії (2019 AUGB Holodomor Essay Prize) Анастасія Угрин опублікувала свою першу книгу, яку, зокрема, придбав Гарвардський університет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Союзу українців у Великій Британії (СУБ) в Фейсбуці.

Анастасія Угрин стала співавторкою книги «Сто років у Галичині. Події, що сформували Україну та Східну Європу» (One Hundred Years in Galicia. Events that shaped Ukraine and Eastern Europe) разом зі своїм батьком, доктором Деннісом Угриним. За його словами, дівчина взяла участь у написанні двох розділів книги та провела значну роботу в державних архівах України, зокрема в архіві КДБ у Львові.

Зауважується, що видання, яке наразі доступне на Amazon, уже придбав Гарвардський університет та переглянув професор Роалд Гоффман, лауреат Нобелівської премії (1981 р.), який народився в Золочеві (Україна).

В СУБ також повідомили, що черговий конкурс есе від Союзу українців у Великій Британії розпочнеться в березні 2021 року в партнерстві з Меморіальною програмою Надії Дюк (Nadia Diuk Memorial Programme).

Як розповідається на сайті Amazon, книга вийшла друком 1 листопада цього року англійською мовою.

«Українська Галичина сотні років була домом для поляків, євреїв та українців. Вона була свідком як світових воєн, голоду, масових вбивств, так і рухів за незалежність. Серед членів сімей авторів – ті, що вижили в німецьких концтаборах та в'язницях ГУЛАГу. Вони воювали в австрійській, польській, російській, німецькій та українській арміях. Їх заарештували гестапо та НКВС, катували і навіть оголошували мертвими. Вони вижили попри все. Їхні історії, тіні та таємниці пронизують цю книгу та надають багату передісторію до деяких з найдраматичніших подій, свідками яких стало людство», - йдеться на Amazon.

Як зазначається, Анастасія Угрин навчалася у британській школі Alleyns School та коледжі Brighton College, глибоко цікавиться історією, особливо України. Дівчина брала участь у конкурсах есе з історії, які проводили Оксфордський та Кембриджський університети, писала есе на тему Голодомору, за які була нагороджена двома призами. Наразі авторка викладає історію в Університеті Сент-Ендрюса (University of St. Andrews) — найстаршому виші Шотландії та третьому за часом заснування у Великій Британії.

Денніс Угрин закінчив в Україні медичний виш у 1998 році та перебрався до Британії заради навчання в аспірантурі. Наразі він є консультантом дитячого та підліткового психіатра, який очолює лікувальну службу Enhanced Treatment Service при South London and Maudsley NHS Foundation Trust. Викладає дитячу та підліткову психіатрію й всесвітню охорону здоров’я в лондонському Kings College London та очолює програму інформаційного обміну між Британією та Україною.

Фото: Укрінформ, Association of Ukrainians in Great Britain/Фейсбук