Роман Наталки Сняданко потрапив до фіналу премії «Посол нової Європи»

Роман Наталки Сняданко потрапив до фіналу премії «Посол нової Європи»

Укрінформ
Роман української письменниці, перекладачки, членкині українського ПЕН Наталки Сняданко «Фрау Мюллер не налаштована платити більше» («Frau Müller nie zamierza płacić więcej», Warsztaty Kultury w Lublinie) в польському перекладі увійшов до фіналу премії «Посол нової Європи» Європейського центру солідарності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці PEN Ukraine в Фейсбуці.

З цієї нагоди в Українському ПЕН привітали письменницю.

Як зауважується, «нагорода присуджується щорічно за найкращу книгу, видану в польському видавництві, в якій новаторським способом представлено історичні процеси або сучасний досвід європейців».

В Україні роман «Фрау Мюллер не налаштована платити більше» вийшов друком у 2013 році у видавництві Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля».

Короткий список книг, номінованих на головний приз, можна переглянути за посиланням.

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Європейський центр солідарності був створений у Гданську у 2007 році, повідомляється на Фейсбук-сторінці центру. Це заклад, що поєднує наукову, культурну та освітню діяльність із сучасним музеєм та архівом, що документує діяльність демократичних рухів та рухів за свободу в новітній історії Польщі та Європи.

Фото: wydawnictwo.warsztatykultury.pl

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