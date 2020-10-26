Катерина Штанко та Леся Воронина знову номіновані на премію Астрід Ліндґрен

Українську ілюстраторку Катерину Штанко та письменницю Лесю Воронину другий рік поспіль номіновано на Меморіальну премію імені Астрід Ліндґрен (The Astrid Lindgren Memorial Award 2021).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт премії.

Усього цього року на премію номіновано 263 кандидати із 69 країн з шести континентів – автори, ілюстратори, промоутери та оповідачі.

Ім'я лауреата оголосять 13 квітня 2021 року. Розмір премії становить $513 тисяч.

Минулого року українки також були номіновані на шведську премію, однак, її присудили південнокорейській письменниці та ілюстраторці Пек Хіні.

Як повідомлялося, Катерина Штанко — українська художниця (працює аквареллю, еколайном, графітним олівцем) та письменниця, учасниця багатьох українських та міжнародних виставок. Співпрацювала з видавництвами «Веселка», «Дніпро», «Свенас», «Марка України» «Марка України», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Грані-Т» та «Видавництво Старого Лева». У 2014 році у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» вийшла книжка «Дракони, вперед!», в якій Штанко виступила і як ілюстратор, і як автор. Видання було визнане «Дитячою книгою року BBC — 2014».

Леся Воронина — українська письменниця, перекладачка, журналістка. Під псевдонімами написала понад сто сюжетів коміксів, які впродовж 13 років з’являлися на сторінках журналу «Соняшник». Найпопулярніші дитячі твори письменниці — збірка повістей «Суперагент 000.», пригодницькі повісті «Пригоди голубого папуги», «Хлюсь та інші», «Таємниця Чорного озера». Очолює створене у 2011 році дитяче видавництво «Прудковий равлик».

Меморіальна премія імені Астрід Ліндґрен (англ. Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA)) — шведська премія за досягнення в літературі для дітей та юнацтва, заснована урядом Швеції 2002 року на честь видатної дитячої письменниці Астрід Ліндґрен, з метою посилити інтерес до дитячої літератури у світі та зробити її доступнішою для дітей.

Премія вручається щорічно. Лауреатами премії можуть стати письменники, ілюстратори, диктори чи організації з усього світу, незалежно від мови чи національності. Їхні твори повинні мати високий художній рівень та відповідати гуманістичним ідеалам і цінностям, що їх демонструє творчість Астрід Ліндґрен. На номінування не впливають такі фактори як обсяг продажів книжок чи попередні нагороди номінанта. Премія не вручається посмертно.

Претенденти на премію не можуть номінувати себе самі. Рішення про висунення кандидатур приймає журі на основі подання різних організацій. Переможця також визначає журі. До його складу входять 12 осіб. Це експерти з дитячої літератури, автори, ілюстратори, бібліотекарі та критики. Серед членів журі є також один представник родини Ліндґрен.