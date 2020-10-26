У Польщі вийшла книга українки про "натхненних Україною"

У Польщі вийшла книга українки Мар’яни Кріль "Натхненні Україною. Польсько-українські діалоги з Любліна".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Спілки української молоді (СУМ) у Фейсбуці.

Зазначається, що книга складається з дев’яти розлогих інтерв’ю авторки із різними людьми, що пов'язані і походять з Любліна та в різний спосіб роблять якісь добрі справи для України.

Серед її співрозмовників - видатний мовознавець, етнолінгвіст Єжи Бартмінський, завдяки якому у науковому світі дуже багато знають про українську народну культуру, колишній заступник міністра освіти і закордонних справ Польщі Кшиштоф Становський, який багато робить у галузі самоврядування, розвитку громадських організацій, зміцнює польсько-українську співпрацю.

У переліку героїв книжки є літератори: письменник та перекладач Богдан Задура, про якого жартують, що коли він бачить кирилицю, то відразу перекладає (але й справді, завдяки йому поляки знають українську поезію) та Александра Зінчук, поетка, громадська діячка, культурна аніматорка, яка залучена у багато культурних ініціатив. Зокрема, вона координувала проєкт "Поєданання через важку пам'ять. Волинь 1943", а також є одною із координаторок видавничого проєкту "Східний експрес" у Любліні, у рамках якого видаються переклади книг з української, білоруської, литовської та інших мов.

Також серед співрозмовників - о. Стефан Батрух, завдяки якому люди по обидва боки польсько-українського кордону зблизились. Завдяки йому також у Любліні розпочато ряд ініціатив промоції України та культури, а нещодавно відкрито пам’ятник блаженному Омеляну Ковчу, в’язню концтабору Майданек, що знаходиться на території Любліна.

Мар'яна Кріль запитує своїх співрозмовників, чому Україна, українці і українське для них настільки важливе, що цікавого вони для себе відкривають у цій країні і чому нею надихаються.

Книга вийшла двома мовами - польською і українською. Презентації і ширша промоція заплановані на наступний рік. В Інтернеті також доступні подкасти зі всіма розмовами.

"Для мене за понад 10 років життя у Польщі очевидним стало те, наскільки широко я відкриваю свою Україну, за якою дуже сумую і якої мені дуже бракує, бо перебуваю за її межами. Але я її завжди ще більше відкриваю і віднаходжу саме у таких людях - натхненних Україною, які роблять для неї дуже і дуже багато у світі. Це такі собі амбасадори нашої країни у Любліні, в Польщі, а часто і в світі. Завдяки таким, як вони і багатьом іншим, будуються мости, створюється поле для спільної діяльності", - каже Мар'яна Кріль.

Цією книжкою авторка хоче сказати усім, хто її читатиме, що тих, хто намагається будувати ці мости є більше і з ними варто йти пліч-о-пліч та бажає кожному зустріти таких людей, де би вони не були, і подружитися з ними.

Як відомо, Мар’яна Кріль є вихованкою Тернопільського осередку Спілки Української Молоді в Україні. Впродовж 10 років мешкає в Польщі, де займається журналістською та викладацькою діяльністю, а також організацією подій та імпрез, які допомагають краще запізнати сучасну українську культуру та її носіїв.