Українська школа у Неаполі розпочала навчальний рік

Українська закордонна школа імені Лесі Українки у Неаполі розпочала навчальний рік 2020-2021.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку школи у Фейсбуці.

Як зазначається, школа була відкрита у 2004 році Асоціацією українських жінок в Італії. Школа допомагає учням 1-9 класів здобути знання згідно з вимогами міністерства освіти України.

В школі викладаються такі предмети, як українська та література, українознавство, історія та географія України, правознавство, мистецтво.

Фото: Українська закордонна школа імені Лесі Українки в місті Неаполі/Facebook