СКУ запрошує на панельну дискусію «Саміт Україна-ЄС: шлях уперед»

Світовий Конґрес Українців (СКУ) запрошує долучитися до панельної дискусії «Саміт Україна-ЄС: шлях уперед», яку проведе разом з Представництвом України при ЄС.

Як передає Укрінформ, про це СКУ повідомляє на сторінці у Фейсбуці.

Віртуальний захід відбудеться 23 жовтня о 15:00 за Києвом на платформі Zoom.

Серед ключових тем - підсумки саміту Україна-ЄС, майбутнє бачення двосторонніх відносин між Україною та ЄС, саміт Україна-ЄС: погляд з парламентів та залучення громадянського суспільства до європейської інтеграції України.

Мова заходу англійська з синхронних перекладом українською.

Дивитися наживо (лише англійською) на сторінці Представництва України при ЄС у Фейсбуці. Реєстрація за посиланням.



Як повідомляв Укрінформ, 22-ий Саміт Україна-ЄС відбувся 6 жовтня.