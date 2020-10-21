Українка написала підручники для підготовки до держіспиту з англійської для випускників турецьких шкіл

Викладачка англійської мови Катерина Шафак, яка живе та працює в Анкарі, розробила власну методику вивчення англійської мови, спрямовану як на саме опанування мови та успішну здачу державного іспиту з іноземної мови, так і мотивацію школярів до навчання та підняття рівня їхнього загального розвитку.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Викладаю англійську мову вже протягом 6 років, три з яких в Туреччині. До створення книг надихнули студенти, з якими працюю щодня. Ще раніше зрозуміла, що застарілі історії та методики не дуже добре сприймаються новим поколінням, якому зараз 18-25 років. Тому у цих книгах я вирішила поєднати біографії успішних людей зі словниковим запасом, який потрібно засвоїти кожному абітурієнту до екзаменів», - розповіла агентству Катерина Шафак.

Вона пояснила, що спілкуючись зі студентами, помітила, що більшість з них прагнуть стати успішними та багатими не прикладаючи до цього багато зусиль.

«Гадаю, що такий вплив на них мають соціальні мережі, де картинки дуже гарні та барвисті, але коли починається підготовка до екзамену, стається конфлікт з реальністю - виявляється, що потрібно багато працювати та вчитись», - пояснила Катерина Шафак.

Тому до навчальних матеріалів підготовки до іспитів вона додала приклади з життя успішних людей, де їм доводилось долати труднощі на шляху до слави та визнання. Метою було створення серйозного, проте цікавого матеріалу для студентів, які готуються до здачі екзамену з англійської мови YDS та YOK DIL (держіспит з іноземної мови в Туреччині).

Окрім підручника для підготовки до іспитів Катерина Шафак видала книгу для тих, хто планує стажуватися чи працювати за кордоном.

«Інша книга спрямована на ще одну категорію молоді, а водночас і моїх студентів - молоді професіонали, які хочуть підвищити рівень своєї англійської, поїхати за кордон на стажування чи на роботу. Обидві книги несуть і освітній, і культурний характер. Адже, майже всі згадані персоналії з 21-століття, що є дуже важливим елементом, адже ці всі приклади з життя ближчі до нашого часу та реалій», - сказала викладачка.

Вона переконана, що нині молодь більше довіряє сучасникам, тому у обох її книгах йдеться про сучасних філософів, режисерів, музикантів та письменників, а один прочитаний текст може перерости в пошуки додаткової інформації в Інтернеті, і навіть до нового захоплення.

Навчальні посібники вийшли друком в Туреччині завдяки співпраці із засновницею та головою благодійної організації SEYEV VAKFI, едюкаторкою Седою Єкелер.

Вона забезпечила технічну підтримку та переклад словників, що є частиною книги, турецькою. SEYEV VAKFI - єдина благодійна організація в Туреччині, яка дає безкоштовні уроки англійської талановитим дітям з бідних сімей, також постачає книги в сільські школи.

Фото надала Катерина Шафак