Міжнародні спостережні місії СКУ та УККА продовжують активну роботу в Україні
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на вебсторінці СКУ.
Зокрема, відбулась офіційна зустріч із керівництвом Центральної виборчої комісії України, де обговорили широкий спектр завдань та викликів у реалізації виборчого процесу на місцевих виборах 25 жовтня.
Також керівники спостережних місій СКУ та УККА провели ряд зустрічей із провідними експертами - представниками громадянського суспільства щодо виборчих процесів та виборчого законодавства в Україні.
«Ключовими були зустрічі з Ольгою Айвазовською, Головою громадської мережі ОПОРА, Олексієм Кошелем, головою Комітету виборців України, Ганною Гопко, головою Мережі захисту національних інтересів «А Н Т С» та Сергієм Васильченком, головою Українського центру суспільних даних», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, предметом обговорення було питання забезпечення чесних, прозорих, демократичних та справедливих виборів, враховуючи нові суттєві зміни в законодавстві, складну епідеміологічну ситуацію в Україні, забрудненість інформаційного простору, брак фінансування на місцях, низький рівень обізнаності суспільства з новими правилами виборів.
В Місії подякували експертам та представникам провідних громадських організацій за можливість ефективної співпраці у підтримці чесних, демократичних місцевих виборів 2020 року.
Як повідомляв Укрінформ, Світовий конґрес українців та Український конґресовий комітет Америки організували Міжнародну спостережну місію на чергові місцеві вибори 25 жовтня в Україні та провели на початку жовтня робочу зустріч із головою та членами Центральної виборчої комісії (ЦВК).
В СКУ та УККА також запросили волонтерів стати міжнародними спостерігачами.