Керівництво Місії спостереження за виборами СКУ та УККА зустрілося з членами Центрвиборчкому

Керівництво Міжнародної місії спостереження за виборами (МСВ) Світового конґресу українців (СКУ) та Українського конґресового комітету Америки (УККА) провели минулого тижня робочу зустріч із головою та членами Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СКУ.

Під час зустрічі співголова МСВ Борис Вжесневський подякував членам ЦВК за офіційну акредитацію спостерігачів від СКУ та УККА та представив напрями роботу місії у проведенні спостереження за місцевими виборами в Україні, що відбудуться 25 жовтня 2020 року.

«Успішне проведення демократичних виборів за новим законодавством, у непростих умовах і з існуючою військовою загрозою зі сторони РФ – це черговий важкий етап у становленні України, але ми віримо, що дані вибори відбудуться на відповідному рівні та будуть черговим доказом, що Україна є повноправним членом великої європейської сім’ї, де діє верховенство права та існує свобода вибору» - заявив Вжесневський.

Важливою частиною зустрічі стало обговорення співпраці у аналізі та застосуванні на практиці нового виборчого законодавства, зважаючи на те, що ці вибори вперше відбудуться за новим законом – Виборчим кодексом, прийнятим Верховною Радою.

Представники МСВ та ЦВК обговорили також критичні питання в організації виборчого процесу, а саме - проведення цих виборів в умовах військової агресії, великої кількості внутрішньо переміщених осіб та пандемії коронавірусу.

«Важливим етапом роботи Міжнародної місії спостереження за виборами є тісна співпраця з Центральною виборчою комісією України, що є ключовим органом в Україні щодо організації, підготовки та проведення виборів. Обговорення напрямків співпраці та взаємодії на цих виборах є першим важливим кроком у роботі Місії спостереження за виборами» - зазначив співголова Міжнародної місії спостереження за виборами, президент УККА Андрій Футей.

Як повідомлялося, Світовий конґрес українців та Український конґресовий комітет Америки організували Міжнародну спостережну місію на чергові місцеві вибори 25 жовтня в Україні задля зміцнення дотримання прозорості та демократичності у проведенні цього процесу і запросили волонтерів стати міжнародними спостерігачами.

Фото: Укрінформ, ukrainianworldcongress.org