Вибори у США: Байден випереджає Трампа на 10% – Reuters
Про це свідчать дані опитування Reuters.
Серед тих, хто має намір прийти на вибори 3 листопада, 51% опитаних підтримали би Байдена, а 41% виборців заявили, що проголосують за Трампа. Ще 4% обрали би третього кандидата, а 4% заявили, що досі не визначились з вибором.
Відрив Байдена від Трампа зріс на 1-2 пункти у порівнянні з опитуваннями, проведеними протягом останніх кількох тижнів.
Як свідчать дані опитування, більшість американців глибоко стурбовані проблемою коронавірусу, 65%, зокрема 9 з 10 зареєстрованих демократів та 5 з 10 зареєстрованих республіканців, погодились з думкою, що "якби президент Трамп серйозніше поставився до епідемії коронавірусу, він, мабуть, не був би інфікованим".
Лише 34% заявили, що вважають, що Трамп говорив їм правду про небезпеку коронавірусу, тоді як 55% сказали, що ні, а 11% не змогли відповісти.
57% американців заявили, що не схвалюють реакцію Трампа на пандемію COVID-19 загалом.
Як повідомлялося, перші президентські дебати у США відбулися цього вівторка у Клівленді (штат Огайо). На самому початку вони перетворилися на хаос, оскільки президент Трамп почав переривати й опонента, й модератора, який намагався повернути дискусію до цивілізованого діалогу.
До проведення зустрічі кандидатів, розрив між Трампом та Байденом був набагато меншим – до 2%, згідно з результатами Harvard CAPS/Harris.
Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником Трампа.
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