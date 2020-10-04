Вибори у США: Байден випереджає Трампа на 10% – Reuters

За місяць до виборів президента США кандидат від Демократичної партії Джо Байден випереджає чинного президента США Дональда Трампа на 10 відсотків.

Про це свідчать дані опитування Reuters.

Серед тих, хто має намір прийти на вибори 3 листопада, 51% опитаних підтримали би Байдена, а 41% виборців заявили, що проголосують за Трампа. Ще 4% обрали би третього кандидата, а 4% заявили, що досі не визначились з вибором.

Відрив Байдена від Трампа зріс на 1-2 пункти у порівнянні з опитуваннями, проведеними протягом останніх кількох тижнів.

Як свідчать дані опитування, більшість американців глибоко стурбовані проблемою коронавірусу, 65%, зокрема 9 з 10 зареєстрованих демократів та 5 з 10 зареєстрованих республіканців, погодились з думкою, що "якби президент Трамп серйозніше поставився до епідемії коронавірусу, він, мабуть, не був би інфікованим".

Лише 34% заявили, що вважають, що Трамп говорив їм правду про небезпеку коронавірусу, тоді як 55% сказали, що ні, а 11% не змогли відповісти.

57% американців заявили, що не схвалюють реакцію Трампа на пандемію COVID-19 загалом.

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Як повідомлялося, перші президентські дебати у США відбулися цього вівторка у Клівленді (штат Огайо). На самому початку вони перетворилися на хаос, оскільки президент Трамп почав переривати й опонента, й модератора, який намагався повернути дискусію до цивілізованого діалогу.

До проведення зустрічі кандидатів, розрив між Трампом та Байденом був набагато меншим – до 2%, згідно з результатами Harvard CAPS/Harris.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником Трампа.

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