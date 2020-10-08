В Італії митрополиту Андрею Шептицькому надали титул Праведника

Комітет «Саду Праведників – Ґаріво» міста Мілан визнав митрополита Андрея Шептицького Праведником, вписавши його ім’я серед «Праведників Монте Стелла».

Церемонія вручення відзнаки відбулася 7 жовтня у Саді Праведників Мілану, повідомляє Секретаріат Глави УГКЦ в Римі на вебсторінці УГКЦ, передає Укрінформ.

«Під час Другої світової війни український митрополит Андрей Шептицький прийняв у митрополичі палати та греко-католицькі монастирі сотні переслідуваних євреїв, рятуючи їх від смерті. Ризикуючи власним життям, він писав до Гітлера та Гімлера, завзято протестуючи проти винищення євреїв та забороняючи українцям брати участь у нацистських акціях», — як зазначається, про це йдеться в пергаменті відзнаки.

Для отримання відзнаки Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав делегував владику Діонісія, делегата з повними правами апостольського екзарха для українців візантійського обряду, у супроводі керівника Секретаріату Глави УГКЦ в Римі о. Андрія Солецького та капелана української громади м. Мілан о. Ігоря Крупи.

Як зазначається, разом з митрополитом Андреєм Шептицьким асоціація «Ґаріво» надала титул Праведника іншим десятьом особам, які рятували євреїв, ризикуючи власним життям.

«Вшанування Праведників є унікальною нагодою не лише згадати минуле, а й задуматись над сьогоденням. Праведники є не лише постаттями минулого, вони є прикладом відваги та людяності для сучасних поколінь, тому пам’ять про них є для нас святим обов’язком», — наголосив голова Міської ради Мілану та президент Комітету гарантів Асоціації «Ґаріво» Ламберто Бертоле.

До присутніх також звернувся віцепрезидент Союзу єврейских організацій Італії Джорджо Мортара. У своєму слові він зазначив, що «є дві категорії Праведників: ті, які рятували людські життя під час великих трагедій людства, як, наприклад, Голокост, і ті, які своїми вчинками у щоденному житті запобігають виникненню подібних трагедій».

Зауважується, що вручення відзнаки Праведника для митрополита Шептицького відбулося у відповідь на прохання Блаженнішого Святослава.

Попередньо церемонія присвоєння відзнаки мала відбутися 6 березня, але у зв’язку із запровадженням карантинних заходів була скасована. У попередніх заходах також передбачалась участь Глави УГКЦ.

У своєму листі до президента «Гаріво» Габріела Ніссіма Блаженніший Святослав висловив вдячність єврейській спільноті за «гідне визнання героїчного прикладу митрополита Андрея Шептицького в його боротьбі проти будь-якої форми приниження людської гідності та захисту людських прав, а особливо — його любові до ближнього».

«Від імені УГКЦ висловлюю асоціації «Ґаріво» слова вдячності та високого визнання за віддану працю у місії плекання живої пам’яті для виховання глобальної відповідальності», — йдеться в листі глави УГКЦ.

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Як повідомляється, Асоціація «Сад Праведників – Ґаріво» працює в Мілані з 1999 року та займається присвоєнням звання Праведника для людей, які під час різних геноцидів проявили моральну стійкість та людяність у порятунку осіб іншої національності, ризикуючи власним життям.

Президентом асоціації є Ґабріель Ніссім, відомий історик та автор багатьох книг про геноциди та героїчні історії окремих людей, які виявили моральну стійкість перед тоталітарними режимами.

З ініціативи «Ґаріво» у різних країнах світу були створені пам’ятні сади, у яких висаджуються дерева на честь Праведників людства; проведено низку ініціатив законодавчого характеру на рівні Європейського Союзу, зокрема щодо встановлення Дня Праведника; реалізовано багато просвітницьких проєктів з метою популяризації прикладу Праведників для запобігання злочинам минулого в наш час.

З ініціативи «Ґаріво» в Італії та інших країнах були засновані Сади Праведників, а у 2012 році у відповідь на ініціативу Асоціації Європейський парламент встановив Європейський день Праведника Ґаріво 6 березня.

Як повідомлялося, 29 липня відначали 155-та річницю від дня народження митрополита Шептицького - визначного українського церковного, громадського і політичного діяча. Шептицький був митрополитом Української греко-католицької церкви, яку він очолював майже 44 роки.

Головний рабин України Моше Реувен Асман 21 січня звернувся листом до керівника ізраїльського інституту «Яд Вашем» із проханням напередодні Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту і 75-річчя визволення табору смерті Аушвіц присвоїти митрополитові УГКЦ Андрею Шептицькому почесне звання «Праведника народів світу».

Президент України Володимир Зеленський підтримав звернення рабина.

Фото: Укрінформ, ugcc.ua