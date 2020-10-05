Асоціація українських жінок в Італії співпрацює з місцевими інституціями щодо допомоги мігрантам

Асоціація українських жінок в Італії (Associazione di volontariato Donne ucraine in Italia) допомагає місцевим інституціям у справі надання консультаційної та іншої допомоги мігрантам, зокрема українцям.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) в Фейсбуці.

«Після карантину секретар Асоціації українських жінок в Італії Наталія Маделик продовжила співпрацю з CAF (Центр допомоги з податкових питань) e Patronato (інститут, визнаний Міністерством праці та соціальної політики, який надає допомогу та захист працівникам, пенсіонерам та загалом усім громадянам, які перебувають на національній території)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, «Маделик веде прийом мігрантів, серед яких дуже багато українців, для надання інформації з питань:

- охорони здоров'я,

- легалізації,

-укладення різноманітних контрактів,

- документації для процедури возз'єднання сім'ї,

- спрямування на курси вивчення італійської мови,

- спрямування на курси підвищення кваліфікації,

- підготовки документів для отримання пенсій, громадянства та одруження,

- проведення підрахунків для отримання розрахункових виплат,

- підготовки документів для отримання соціальних виплат,

- допомога та консультації при індивідуальних трудових спорах,

- надання юридичних консультацій».

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Зазначається, що у співпраці з Християнськими об'єднаннями італійських робітників (ACLI) членкині асоціації взяли участь у проєктах, спрямованих на розвиток талантів та здібностей жінок-мігрантів та їхніх дітей.

Також представниці Асоціації українських жінок в Італії активно працювали в проєкті, спрямованому на допомогу батькам, які вдень зайняті роботою, організовувати дозвілля дітей після школи.

Фото: Світова Федерація Українських Жіночих Організацій