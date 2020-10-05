Асоціація українських жінок в Італії співпрацює з місцевими інституціями щодо допомоги мігрантам
Як передає Укрінформ, про це повідомила Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) в Фейсбуці.
«Після карантину секретар Асоціації українських жінок в Італії Наталія Маделик продовжила співпрацю з CAF (Центр допомоги з податкових питань) e Patronato (інститут, визнаний Міністерством праці та соціальної політики, який надає допомогу та захист працівникам, пенсіонерам та загалом усім громадянам, які перебувають на національній території)», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, «Маделик веде прийом мігрантів, серед яких дуже багато українців, для надання інформації з питань:
- охорони здоров'я,
- легалізації,
-укладення різноманітних контрактів,
- документації для процедури возз'єднання сім'ї,
- спрямування на курси вивчення італійської мови,
- спрямування на курси підвищення кваліфікації,
- підготовки документів для отримання пенсій, громадянства та одруження,
- проведення підрахунків для отримання розрахункових виплат,
- підготовки документів для отримання соціальних виплат,
- допомога та консультації при індивідуальних трудових спорах,
- надання юридичних консультацій».
Зазначається, що у співпраці з Християнськими об'єднаннями італійських робітників (ACLI) членкині асоціації взяли участь у проєктах, спрямованих на розвиток талантів та здібностей жінок-мігрантів та їхніх дітей.
Також представниці Асоціації українських жінок в Італії активно працювали в проєкті, спрямованому на допомогу батькам, які вдень зайняті роботою, організовувати дозвілля дітей після школи.
Фото: Світова Федерація Українських Жіночих Організацій