Учні Івано-Франківщини отримали шкільні рюкзаки з Латвії

Школярі ряду населених пунктів Івано-Франківської області, що постраждали внаслідок повені влітку 2020 року, отримали з Латвії наплічники з канцелярським приладдям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Латвії.

"Завершився другий етап із передачі шкільних рюкзаків персонально школярам Івано-Франківської області, населені пункти якої постраждали внаслідок повені влітку 2020 року: с.Мединя, с.Бриль, с.Блюдники, населені пункти Рогатинського та Галицького районів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що соціальну допомогу - 62 шкільні рюкзаки, укомплектовані канцелярським приладдям для подальшої адресної передачі школярам Івано-Франківської області - посольство України в Латвії передало Івано-Франківській обласній державній адміністрації 7 вересня.

Наплічники були надані норвезькою гуманітарною організацією на прохання голови Конгресу українців Латвії Миколи Павлюка.

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Кошти для наповнення кожного рюкзака необхідним канцелярським приладдям були зібрані у взаємодії посольства, Українського торгового дому, латвійських-бізнес структур.

Фото: latvia.mfa.gov.ua