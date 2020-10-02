Учні Івано-Франківщини отримали шкільні рюкзаки з Латвії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Латвії.
"Завершився другий етап із передачі шкільних рюкзаків персонально школярам Івано-Франківської області, населені пункти якої постраждали внаслідок повені влітку 2020 року: с.Мединя, с.Бриль, с.Блюдники, населені пункти Рогатинського та Галицького районів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що соціальну допомогу - 62 шкільні рюкзаки, укомплектовані канцелярським приладдям для подальшої адресної передачі школярам Івано-Франківської області - посольство України в Латвії передало Івано-Франківській обласній державній адміністрації 7 вересня.
Наплічники були надані норвезькою гуманітарною організацією на прохання голови Конгресу українців Латвії Миколи Павлюка.
Кошти для наповнення кожного рюкзака необхідним канцелярським приладдям були зібрані у взаємодії посольства, Українського торгового дому, латвійських-бізнес структур.
Фото: latvia.mfa.gov.ua