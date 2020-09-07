До школярів з Івано-Франківщини прямують наплічники зі шкільним приладдям із Латвії та Норвегії

Під патронатом посольства України в Латвії відбулася передача соціальної допомоги для учнів з Івано-Франківщини - 62 шкільні рюкзаки, укомплектовані канцелярським приладдям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

Допомогу для подальшої адресної передачі школярам із малозабезпечених сімей Івано-Франківської області було передано в понеділок Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

Як зазначається, наплічники надала норвезька гуманітарна організація на прохання голови Конгресу українців Латвії Миколи Павлюка.

Повідомляється, що посольство у взаємодії з Українським торговим домом (керівник Олександр Петров) організувало збір особистих коштів працівників дипусатнови, а також латвійських бізнес-структур для придбання канцелярських виробів.

Соціальну допомогу з Латвії прийняв головний спеціаліст Управління міжпарламентського співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Олег Сачков. За його словами, шкільні рюкзаки будуть передані малозабезпеченим сім’ям з тих районів Івано-Франківської області, які найбільше постраждали внаслідок повені влітку 2020 року.

Фото: latvia.mfa.gov.ua