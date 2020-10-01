З Латвії в Україну відправили черговий гумвантаж для людей з особливими потребами

Черговий, 48-й гуманітарний вантаж з допомогою для України відправив у четвер Конгрес українців Латвії (КУЛ) за підтримки латвійських громадських організацій.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу за посиланням на голову КУЛ Миколу Павлюка.

За словами Павлюка, велика фура з гумдопомогою повезла до України спеціальні пристрої та обладнання: ліжка, різноманітні інвалідні візки, зручні милиці, спеціальні триколісні велосипеди для лікарень тощо.

Все це призначене для хворих і поранених, загалом - для людей з обмеженими можливостями.

Голова Конгресу українців Латвії висловив щиру подяку всім небайдужим людям, друзям України з Латвії та Швеції, завдяки яким така допомога стає можливою.

Фото: Олег Кудрін