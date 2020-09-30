Три лікарні в Одесі отримають медичну допомогу в рамках проєкту «Support Hospitals in Ukraine»

Контейнер з медичним вантажем для ряду лікарень Одеси відправили минулого тижня зі США в рамках міжнародного гуманітарного проєкту «Support Hospitals in Ukraine».

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив засновник та керівник проєкту Віталій Дубіль.

«Був завантажений 40-футовий контейнер від «Support Hospitals in Ukraine» в передмісті м.Денвер (Колорадо) та відправлений в Україну. Медичний вантаж буде доставлений в три найбільші лікарні в Одесі», - написав Дубіль.

Зокрема, допомогу отримають Одеський обласний клінічний медичний центр, Одеська обласна дитяча клінічна лікарня та Одеський обласний онкологічний диспансер.

Як зазначається, цей ванатаж став можливий завдяки співпраці з партнерами в США та Україні та за фінансової підтримки кількох бізнесменів та меценатів.

Вантаж буде доставлений в співпраці з волонтерським штабом щодо боротьби з поширенням COVID-19 в Одеській області «Одесса vs COVID».

У складі допомоги, зокрема, ліжка для реанімаційних відділень, стоматологічні матеріали та обладнання, неонатальне обладнання тощо, повдідомлялося раніше на сторінці Support Hospitals in Ukraine - Підтримка Лікарень України в Фейсбуці.

В соцмережі також зазначається, що це вже 7-й контейнер з допомогою, направлений в Україну в рмакх проєкту «Support Hospitals in Ukraine».

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Повідомляється, що з 2014 року в Україну в рамках даного проєкту було доставлено гуманітрної медичної допомоги загальною вартість 3,5 млн доларів в більш як 15 лікарень та медичних закладів у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Житомирі та інших містах.

Більше дізнатися про гуманітарний проєкт та підтримати можна тут: www.uahospitals.org.

Як повідомлялося, «Support Hospitals in Ukraine - Підтримка лікарень України» - це міжнародний гуманітарний проєкт, який надає допомогу державним чи муніципальним медичним закладам у формі гуманітарної допомоги. Вся робота в рамках проєкту здійснюється виключно на волонтерських засадах.

Фото: Vitaliy Dubil