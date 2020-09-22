Житомирщина отримала сьому партію гуманітарної допомоги від діаспори з Канади

На Житомирщину надійшла сьома партія гуманітарної допомоги від української діаспори Канади для 50 сімей, в які під час карантину повернулися діти з інтернатних закладів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційний вебсайт Житомирської ОДА.

Допомогу передадуть сім’ям із Андрушівського, Ємільчинського районів, Андрушівської, Брониківської, Новоборівської, Попільнянської об’єднаних територіальних громад та міста Малин. Родини отримають продукти харчування, засоби гігієни та шкільне приладдя.

Зазначається, що в рамках програми «Допомога дітям України» в область раніше було організовано 6 турів допомоги для 250 сімей, в яких виховується 656 дітей, із них 337 перебували у закладах інституційного догляду та виховання.

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Як повідомлялося, програму «Допомога дітям України» започаткували Конгрес українців Канади, Канадсько-Українська фундація HelpUsHelp та міжнародна корпорація Meest Express. Головна її мета – підтримати кризові сім’ї, у які повернулися діти з інтернатних закладів через введення карантину у зв’язку з пандемією COVID-19.

Фото: oda.zht.gov.ua