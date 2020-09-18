Українці Естонії підтримують кілька шкіл і дитячий центр на сході України

Новоекономічна ЗОШ Покровської районної ради Донецької області отримала техніку для компьютерного класу завдяки підтримці, зокрема, Центру української культури у м.Таллінні (Естонія).

Про це повідомив почесний консул Угорщини в м.Івано-Франківськ та області Василь Вишиванюк на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Нам сьогодні вдалося ще одну школу забезпечити технікою для комп'ютерного класу. Діти із Новоекономічної ЗОШ Покровської районної ради матимуть змогу опановувати ази інформатики та інформаційних технологій. Все це стало можливим завдяки підтримці Центру української культури у м.Таллінн (Естонія), згідно програми Міністерства закордонних справ Естонії за сприяння Благодійного фонду «Чисті Серцем». Творімо добро разом!», - написав Вишиванюк.

Як повідомляється у дописах Вишиванюка, Центр української культури у м.Таллінні (Естонія) упродовж вересня цього року долучився до допомоги ряду шкіл і дитячому центру на сході України.

Зокрема, до забезпечення м'якими меблями діток із Центру допомоги дітям «Отчий дім» (притулок для неповнолітніх) в м.Покровськ Донецьої області.

Центр української культури у м.Таллінні також допоміг ЗОШ √5 ім.Валерія Доценка зі спортивним інвентарем: волейбольними та баскетбольними м'ячами, бадмінтоном. Як зазначається в коментарях, школа отримала «15 якісних наборів бадмінтонів для 30 гравців одночасно, а ще й волани в наборі та 150 Воланів додатково».