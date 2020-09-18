Українці Естонії підтримують кілька шкіл і дитячий центр на сході України

Новоекономічна ЗОШ Покровської районної ради Донецької області отримала техніку для компьютерного класу завдяки підтримці, зокрема, Центру української культури у м.Таллінні (Естонія).
Про це повідомив почесний консул Угорщини в м.Івано-Франківськ та області Василь Вишиванюк на своїй сторінці в Фейсбуці.
«Нам сьогодні вдалося ще одну школу забезпечити технікою для комп'ютерного класу. Діти із Новоекономічної ЗОШ Покровської районної ради матимуть змогу опановувати ази інформатики та інформаційних технологій. Все це стало можливим завдяки підтримці Центру української культури у м.Таллінн (Естонія), згідно програми Міністерства закордонних справ Естонії за сприяння Благодійного фонду «Чисті Серцем». Творімо добро разом!», - написав Вишиванюк.
Як повідомляється у дописах Вишиванюка, Центр української культури у м.Таллінні (Естонія) упродовж вересня цього року долучився до допомоги ряду шкіл і дитячому центру на сході України.
Зокрема, до забезпечення м'якими меблями діток із Центру допомоги дітям «Отчий дім» (притулок для неповнолітніх) в м.Покровськ Донецьої області.
Центр української культури у м.Таллінні також допоміг ЗОШ √5 ім.Валерія Доценка зі спортивним інвентарем: волейбольними та баскетбольними м'ячами, бадмінтоном. Як зазначається в коментарях, школа отримала «15 якісних наборів бадмінтонів для 30 гравців одночасно, а ще й волани в наборі та 150 Воланів додатково».
«Робототехніка – це ще одна сфера, яка фантастично здатна надихати учнів навчатися програмуванню. 3 універсальні набори для творчості LEGO було відправлено до Соледарівської, Мирноградської ЗОШ Донецької області та Тошківської ЗОШ Луганської області», - написав Вишиванюк в наступному дописі.
Було також придбано техніку для двох комп'ютерних класів Новоекономічної ЗОШ Покровської районної ради та Берестівської ЗОШ Соледарівської міської ради Донецької області.
Соледарська ЗОШ №13 Донецької області отримала необхідні подарунки для організації навчально-виховного процесу, зокрема шкільні дошки, роботехніку LEGO та комплект лабораторний "Механік" для уроків з фізики.
На початку вересня ЗОШ√1 та ЗОШ√5 м.Мирноград Донецької області отримали техніку для комп'ютерного класу, роботехніку LEGO та комплект лабораторний "Механік" для уроків з фізики.
"Приємно вітати учнів та колектив Тошківського НВК "ЗНЗ-ДНЗ" Луганської області із 50-річним ювілеєм школи. Спільно з Міністерством закордонних справ Естонії та Центром української культури у м.Таллінн передали для ремонту школи необхідні будівельні матеріали", - написав Вишиванюк в дописі.
Фото: сторінка Vasyl Vyshyvanyuk в Фейсбуці