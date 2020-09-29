Віцепрезидентка СКУ представить уривки з книги українки з Нової Зеландії про Голодомор та еміграцію

Уривки з мемуарів полтавки Марії Креховець з Нової Зеландії «Через Вогонь над Водою», які готуються до видання, книги українських емігрантів тощо представить віцепрезидентка Світового конгресу українців (СКУ) в Південній півкулі Наталія Пошивайло-Таулер в рамках онлайн-зустрічі 1 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це Пошивайло-Таулер, яка також є головою відділу «Мальви» Союзу українок в Австралії, повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Запрошую до спілкування 1 жовтня наживо у Фейсбуці, 15:00 київський час. Поговоримо про унікальні мемуари полтавки з Нової Зеландії «Через Вогонь над Водою», які я готую до видання, про українців у Новій Зеландії та Австралії, книги та багато іншого», - розповіла віцепрезидентка СКУ.

Мемуари мають вийти друком у видавництві «Коло» (Дрогобич) українською мовою наприкінці листопада. Книга розкаже про життя початку ХХ століття в Україні, громадянську війну, Голодомор та поселення за тисячі кілометрів від Батьківщини у Новій Зеландії, йдеться на сторінці події в соцмережі.

Онлайн-захід відбудеться на Фейсбук-сторінці Публічні бібліотеки Солом'янки (https://www.facebook.com/zbs.solomyanska).

Пошивайло-Таулер уточнила кореспонденту Укрінформу, що під час зустрічі також розкаже про свою роботу на посаді віцепрезидентки СКУ, зачитає уривки з майбутньої книги, а також покаже видання, які українські емігранти друкували в таборах у Німеччині та привезли з собою в Австралію і Нову Зеландію.

Як повідомляв Укрінформ, мемуари Марії Креховець раніше були опубліковані англійською мовою, їх переклав і видав син Марії Креховець Олег.

Пошивайло-Таулер в період 2010-2013 рр. була головою Об'єднання українців в Новій Зеландії (Північні регіони) і з тих часів знайома з історіями емігрантів, колекціями книг з таборів переміщених осіб та іншими пам’ятними речами.

Вона розповіла, що історія мемуарів Марії Креховець сягає багатьох десятиріч. Ще будучи молодою жінкою в таборі переміщених осіб (DP) біля міста Маґдебург в Німеччині, Креховець почала писати щоденники. І так рік за роком назбиралося 12 зошитів. В старшому віці українка надрукувала мемуари на друкарській машинці. А вже після смерті жінки в Новій Зеландії ці щоденники її чоловік Василь Креховець передав Пошивайло-Таулер.

«Моя місія - через унікальні мемуари полтавки пані Марії відкрити світу життя українки з початку ХХ століття на мальовничому полтавському хуторі через події громадянської війни, Голодомор, вивезення на роботи до Німеччини та поселення в Новій Зеландії», - зауважила віцепрезидентка СКУ.

За її словами, замовлення на книгу вже надходять з усього світу. Більше інформації про книгу, щодо оформлення передзамовлення тощо можна знайти на сторінці проєкту в Фейсбуці.

Починаючи з початку 2000-х рр., Пошивайло-Таулер проводить дослідження на тему української імміграції до Нової Зеландії. Її першу розвідку на цю тему було надруковано у 2004 році, з тих пір публікації періодично з'являються в різних часописах.

Фото: Укрінформ, Публічні бібліотеки Солом'янки