Катастрофа Ан-26: світові українські громади об'єдналися в скорботі та молитві

Світовий конґрес українців (СКУ) та світова українська громада 26 вересня вшанували пам’ять загиблих в результаті катастрофи літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СКУ.

«СКУ та світова українська громада висловлюють щиросердні співчуття рідним та близьким загиблих. У день національного трауру в Україні 26 вересня громади в усьому світі об’єдналися в жалобі та вшануванні пам’яті загиблих», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив президент СКУ Павло Ґрод, «невимовний біль при згадці про цю жахливу трагедію сьогодні в кожній українській спільноті».

Він заявив, що «загибель курсантів, офіцерів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ та екіпажу Ан-26 – трагедія, що потребує ретельного розслідування».

«Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та молимося за одужання пораненого курсанта В’ячеслава Золочевського», - сказав президент СКУ.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебувало 27 осіб (20 курсантів і 7 офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба). На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Один перебуває на лікуванні.

Стан здоров’я курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у авіакатастрофі 25 вересня, наразі оцінюється як середньої тяжкості.

Церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом військовослужбовцями та курсантами відбудеться на Меморіалі слави (Білгородське шосе) в Харкові у вівторок, 29 вересня.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.

Розшифровка бортових самописців військового літака Ан-26, який зазнав катастрофи на Харківщині, триває. До Державного бюро розслідувань направлені плівки із записами голосів екіпажу, заявив 28 вересня міністр оборони Андрій Таран на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського

У суботу, 26 вересня, на позачерговому засіданні Кабміну ухвалено рішення про виділення сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26 грошової допомоги у розмірі по 1 млн 576 тис. грн.

В СКУ 26 вересня висловили співчуття через катастрофу літака ЗСУ на Харківщині.