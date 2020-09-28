Рада у п'ятницю заслухає Уруського щодо розслідування причин катастрофи Ан-26

Верховна Рада планує 2 жовтня на годині запитань до уряду заслухати звіт віцепрем'єр-міністра, голову держкомісії Олега Уруського щодо розслідування причин авіакатастрофи літака Ан-26 і стану військової техніки в Україні.

Як передає Укрінформ, таке рішення голови депутатських фракцій і груп ухвалили на засіданні погоджувальної ради 28 вересня.

"Із тих виступів, які були, я так розумію, що всі підтримують пропозицію Олександра Сергійовича Корнієнка щодо заслуховування віцепрем'єр-міністра профільного пана Уруського", - сказав Голова ВР Дмитро Разумков.

Водночас він додав, що народні депутати також зможуть поставити питання міністру оборони Андрію Тарану "в рамках 20 хвилин, які відведені для запитань до прем'єр-міністра".

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебувало 27 осіб (20 курсантів і 7 офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба). На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Один перебуває на лікуванні.

Стан здоров’я курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у авіатрощі 25 вересня, наразі оцінюється як середньої тяжкості.

Для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.