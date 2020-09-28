Український підприємець з Італії балотується в мери міста на Львівщині

Молодий успішний бізнесмен Михайло Вовчик, який народився в місті Турка на Львівщині та виріс і здобув освіту в Італії, балотується на посаду мера рідного міста під час місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це пише Українська газета в Італії.

«Українська діаспора в світі є невидимим рушієм української економіки та одним із факторів, які створюють імідж України в світі. Одним із успішних представників українців, які жили за кордоном, будуючи успішну кар’єру, а пізніше повернулися в Україну, щоб втілити тут свої європейські знання, є молодий підприємець і віднедавна політик Михайло Вовчик», - пише видання.

Як зазначається, Вовчик у підлітковому віці з рідної Турки переїхав з родиною в Італію, але Україна завжди залишалася у серці юнака. Зокрема, темою свого шкільного випускного іспиту він обрав таку: «Помаранчева революція як безкровна диво-революція».

Керуючись патріотичними почуттями, Вовчик він не набув італійське громадянство, бо завжди бачив своє майбутнє тільки в Україні.

Вже у 19 років хлопець мав свій успішний бізнес у сфері IT, пов’язаний із ремонтом і реалізацією комп’ютерів, а пізніше – бізнесом логістики із задіянням нових технологій.

Вовчик також став засновником та адміністратором ряду компаній в Україні та Італії у сфері комерції та послуг. У 2019 році став радником Торгово-промислової Палати Італії в Україні.

У 2020 році обійняв посаду генерального директора української компанії у сфері нерухомості ТОВ «Унікондіо Україна». У цьому ж році заступив на посаду директора логістичної кампанії «UPost Ltd».

Як зауважується, успішну кар’єру Вовчик побудував винятково власними зусиллями.

Крім того, його діяльність також була пов’язана із громадською, культурно-просвітницькою діяльністю та поширенням української культури в Італії.

Зокрема, він в 2014 році заснував та очолив громадську організацію «Міжнародний центр Orange Eyes для реалізації гуманітарних проєктів» («Orange Eyes international centre for humanitarian project realization»).

Також у 2014-2015 рр. організовував в Римі концерти відомих українських виконавців, видавав журнал для української діаспори «Аfisha.it». Був причетний до розробки української соціальної мережі «єСвоє» – віртуальної вітрини товарів та послуг українських комерційних організацій.

Займався волонтерством, з 2014 року допомагав українській армії.

Згодом Вовчик переїхав до Києва і почав жити на дві країни. У 2018 році він стажувався у Верховній Раді України за програмою «Політика та ЗМІ – очима молоді» Світового конгресу українських молодіжних організацій і Міністерства молоді та спорту України.

Аби сприяти лобіюванню інтересів українців в Італії, у 2019 році заснував та очолив об'єднання українських бізнесменів в Італії Lobby and Bussines Club в Римі.

Свою європейську освіту і досвід Михайло Вовчик хоче застосувати на користь рідного міста Турка, зауважується в повідомленні.

«Самоідентифікація та зв’язок із Батьківщиною спонукали успішного підприємця балотуватися на посаду мера на місцевих виборах, що пройдуть в Україні 25 жовтня 2020 року. За кордоном він вибудував кар’єру крок за кроком, власними зусиллями та інтелектом. А тепер вірить, що ефективне управління містом на посаді мера дозволить зробити його по-справжньому європейським», - йдеться у публікації.

Сам кандидат у мери на своїй сторінці в Фейсбуці зазначає: «Я, Вовчик Михайло, разом зі своєю командою ставимо перед собою амбітну мету – вивести місто Турка та його об'єднану територіальну громаду за комфортністю проживання та станом культурного розвитку, на один рівень з маленькими містечками Європи до 50 тисяч жителів».

Своїми пріоритетами Вовчик, який, як повідмляється, є самовисуванцем, назвав розвиток туризму, що сприятиме відродженню цього регіону і створенню робочих місць; будівництво доріг за підтримки влади та залученню іноземних інвестицій; розвиток та подальшу популяризацію м.Турки як бренду, відродження культурного життя регіону.

Фото: Вовчик Михайло, Marianna Soronevych в Фейсбуці