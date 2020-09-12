Українські підприємці в Італії об'єднуються в бізнес-клуб

В Італії українські підприємці вирішили створити власне об’єднання Lobby and Bussines Club.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал «Стожари» з посиланням на видання «Українська газета в Італії».

Зазначається, що ідея створення організації, яка б відкрила можливості взаємної підтримки та співпраці, виникла з розвитком українського підприємництва в Італії. Проте запровадження в республіці карантину створило кризові умови та перешкодило швидкій реалізації цієї ідеї.

Перша зустріч підприємців відбулася в онлайн-форматі. Основною темою розмови стали труднощі бізнесу в умовах коронакризи. Ініціатором руху став директор логістичної кампанії Upost Ltd Михайло Вовчик. За його ініціативою ця віртуальна зустріч дала початок заснуванню Lobby and Bussines Club і можливість розвинути ініціативу.

Очна зустріч українських підприємців - учасників Lobb and Bussines Club відбулася 5 вересня в посольстві України в Італії. На зустрічі були присутні підприємці, які представляли сферу перевезень, будівництва, туристичного сектору, логістики, юридичних та послуг маркетингової комунікаційної стратегії. Кожен із них мав можливість представити свою діяльність та отримати конкретні ідеї посла України Євгена Перелигіна для розвитку напрямків діяльності.

Як зазначається, посол зробив конкретні пропозиції щодо подальшого розвитку об’єднання. Це, зокрема, участь у Раді експортерів при МЗС України, яка дасть можливість участі у форумах та тематичних закладах на міжнародному рівні; проведення регіональних зустрічей підприємців в Італії; можливості створення електронної платформи, що допоможе співпрацювати із італійськими бізнесменами, за зразком тієї, що існує у регіональних представництв Конфіндустрії (головної представницької організації італійських виробничих та сервісних компаній, яка їх об’єднує на добровільних засадах).

Вовчик резюмував: «Італія є дуже цікавою країною для побудови бізнесу, і з кожним роком вона стає цікавішою для українців. Для того, щоб стати впливовою діаспорою (наприклад, як у Канаді), нам потрібне свое лоббі. Сподіваюсь, перші цеглинки для цього закладені!».

Українців, які займаються підприємництвом в Італії і хочуть долучитися до руху, запрошують заповнити анкету, долучившись до створення Довіднику українських підприємців в Італії. Як зазначається, це «дасть більше видимості вашому бізнесу, можливість знайти нових партнерів та нових клієнтів».

Повідомляється, що на першому етапі розвитку проєкту дані будуть розсортовані по регіонах і опубліковані на сайті www.gazetaukrainska.com. В майбутньому можливе видання e-book або друкованого довідника.

Як зауважується, багато років тому українці діаспори діяли за принципом «Свій до свого по своє». «Цей заклик не втратив своєї акуальності. Він допоможе підтримати ваш бізнес у часи коронакризи», - йдеться у публікації.

Фото: Укрінформ, gazetaukrainska.com