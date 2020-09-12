Українські підприємці в Італії об'єднуються в бізнес-клуб
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал «Стожари» з посиланням на видання «Українська газета в Італії».
Зазначається, що ідея створення організації, яка б відкрила можливості взаємної підтримки та співпраці, виникла з розвитком українського підприємництва в Італії. Проте запровадження в республіці карантину створило кризові умови та перешкодило швидкій реалізації цієї ідеї.
Перша зустріч підприємців відбулася в онлайн-форматі. Основною темою розмови стали труднощі бізнесу в умовах коронакризи. Ініціатором руху став директор логістичної кампанії Upost Ltd Михайло Вовчик. За його ініціативою ця віртуальна зустріч дала початок заснуванню Lobby and Bussines Club і можливість розвинути ініціативу.
Як зазначається, посол зробив конкретні пропозиції щодо подальшого розвитку об’єднання. Це, зокрема, участь у Раді експортерів при МЗС України, яка дасть можливість участі у форумах та тематичних закладах на міжнародному рівні; проведення регіональних зустрічей підприємців в Італії; можливості створення електронної платформи, що допоможе співпрацювати із італійськими бізнесменами, за зразком тієї, що існує у регіональних представництв Конфіндустрії (головної представницької організації італійських виробничих та сервісних компаній, яка їх об’єднує на добровільних засадах).
Вовчик резюмував: «Італія є дуже цікавою країною для побудови бізнесу, і з кожним роком вона стає цікавішою для українців. Для того, щоб стати впливовою діаспорою (наприклад, як у Канаді), нам потрібне свое лоббі. Сподіваюсь, перші цеглинки для цього закладені!».
Українців, які займаються підприємництвом в Італії і хочуть долучитися до руху, запрошують заповнити анкету, долучившись до створення Довіднику українських підприємців в Італії. Як зазначається, це «дасть більше видимості вашому бізнесу, можливість знайти нових партнерів та нових клієнтів».
Повідомляється, що на першому етапі розвитку проєкту дані будуть розсортовані по регіонах і опубліковані на сайті www.gazetaukrainska.com. В майбутньому можливе видання e-book або друкованого довідника.
Як зауважується, багато років тому українці діаспори діяли за принципом «Свій до свого по своє». «Цей заклик не втратив своєї акуальності. Він допоможе підтримати ваш бізнес у часи коронакризи», - йдеться у публікації.
Фото: Укрінформ, gazetaukrainska.com