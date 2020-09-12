У Мілані презентували документальний фільм про "справу Марківа"

У Мілані, у приміщенні Регіональної ради Ломбардії відбулася презентація документального фільму The Wrong Place про справу нацгвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого у вбивстві італійсього журналіста.

Про це повідомив у Фейсбуку голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, передає Укрінформ.

«У презентації взяли участь режисер фільму, військовий журналіст Крістіано Тінацці, співавтор фільму, журналіст RAI Даніло Елія, журналістка газети La Stampa, відома італійська експертка щодо країн колишнього Радянського Союзу Анна Зафесова, журналіст видання Milano Today Массімільяно Мелей, президент Італійської Федерації з прав людини Антоніо Станго та член дирекції партії «Італійські радикали» Сільвія Мандзі», - написав Городецький.

Він зазначив, що присутні, серед яких італійські журналісти, політики, представники української та білоруської громад, дипломати, переглянули 30-хвилинний уривок з фільму та прослухали короткі виступи учасників зустрічі.

У відеопрезентації журналісти, зокрема, показали проведені ними експерименти щодо видимості з гори Карачун місця загибелі журналіста Андреа Роккеллі та балістичний експеримент щодо дальності стрільби з різних видів зброї.

Як зауважив Городецький, результати цих експериментів дають неспростовну відповідь: Віталій Марків з позиції, яку йому приписує прокуратура, не міг бачити ні дороги, куди приїхала машина з журналістами, ні самих журналістів, а з відстані 1700-1800 метрів неможливо поцілити з АК-74 в автомобіль чи в людську постать.

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За його словами, у своїх виступах учасники пресконференція зупинилися на різних аспектах «справи Марківа»: дезінформація в пресі та вплив кремлівської пропаганди, помилки, допущені судом, юридична колізія щодо можливості цивільного суду над військовим іншої країни за події, які відбувалися під час війни, перебіг процесу, відсутність жодного доказу провини Марківа.

«Присутні італійські журналісти були вражені побаченим та почутим», - зазначив Городецький. Він подякував команді журналістів, які працюють над фільмом, і додавши, що в Мілані був зроблений ще один важливий крок до справедливості.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на Батьківщину.

Перше засідання з розгляду цієї справи в апеляції призначено на 29 вересня.

Фото: FFE/RL