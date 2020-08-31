Марків непричетний до загибелі італійського журналіста, бо мав у руках іншу зброю - Аваков

Про це на брифінгу заявив голова МВС Арсен Аваков, передає Укрінформ.

«Рокеллі загинув від мінометних осколків, а Марків мав у руках автомат, тому це неможливо - у людини була інша зброя», сказав Аваков.

Крім того, міністр підкреслив, що Марків був фактично позбавлений права на захист - жодного разу італійські правоохоронці не приїхали в Україну, незважаючи на те, що їх запрошували. "Будь-який незаангажований експерт, якщо підніметься на гору Карачун, погодиться що Марків не міг здійснити постріл – це неможливо", - наголосив Аваков.

“Хочу підкреслити, що, на жаль, працівники італійських правоохоронних органів жодного разу не приїздили в Україну і не були на місці загибелі італійського громадянина. Таким чином, слідство не було проведено в повному обсязі, і Віталій Марків був позбавлений безумовного права на об'єктивне розслідування і прав на захист”, - сказав міністр.

Заступник глави Нацполіції - начальник Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе теж підкреслив, що з тіла фотокореспондента експерти вилучили осколки від міни, яка була випущена з міномета. «Тобто міна, а не куля», стала причиною смерті італійського фотокореспондента, наголосив він.

“Установлено, що відстань між позицією, на якій перебував і ніс службу солдат Марків, та місцем загибелі журналіста Роккеллі та Миронова, становить 1 кілометр 760 метрів. З позиції солдата Марківа місце загибелі взагалі не проглядалося та було поза візуальним спостереженням. Насамперед через велику відстань, наявність на залізничному переїзді вагонів з густого покриву дерев у місці загибелі Рокеллі та Міронова”, - сказав він.

Посадовець додав, що у ході слідства було проаналізовано нормативні акти, на підставі яких військовослужбовці Нацгвардії та Збройних сил України перебували на своїх позиціях.

“По цих наказах у наших солдатів Нацгвардії на озброєнні перебувала виключно стрілецька зброя. Це дуже важливо, бо ви знаєте, що згідно з актом розтину журналіста, він загинув саме від осколків”, - зазначив Цуцкерідзе.

“По цих наказах у наших солдатів Нацгвардії на озброєнні перебувала виключно стрілецька зброя. Це дуже важливо, бо ви знаєте, що згідно з актом розтину журналіста, він згинув саме від осколків”, - зазначив Цуцкерідзе.

За його словами, слідчі Нацполіції провели 11 експертиз, 7 слідчих експериментів і допитали 70 свідків, аби дослідити хронологію подій артилерійського обстрілу, та встановили обставини смерті італійського журналіста Рокеллі та росіянина Міронова.

Цуцкерідзе додав, що за допомогою експериментів встановили відсутність порушень, у тому числі у стрільця батальйону Нацгвардії Марківа.

Також допити свідків і експерименти дозволили встановити позицію Марківа на горі Карачук. Як з’ясувалося, він знаходився лівіше від телевежі, розташованої на горі в напрямку міста Слов’янськ, де загинули Роккеллі і Міронов.

“Допитано та проведено слідчий експеримент із солдатом Нацгвардії Кузиком, який пліч-о-пліч ніс службу на позиції разом з Марківим. Він підтвердив відсутність мінометів та наявність у Марківа виключно автомата. При цьому свідок Кузик на підтвердження своїх слів надав нам свій мобільний телефон, на якому було зроблено ряд відеозаписів, які долучено до матеріалів провадження і які фіксують видимість позиції”, - додав посадовець.

Як повідомлялося, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.

24 липня у МВС поінформували, що в Італії розгляд апеляційної скарги на вирок Марківу розпочнеться у вересні.