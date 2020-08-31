Українські слідчі знайшли свідків, з показів яких видно невинуватість Марківа – Аваков
Про це на брифінгу заявив голова МВС Арсен Аваков, передає Укрінформ.
“Наше слідство знайшло ряд свідків, важливих для встановлення картини загибелі журналістів, та які дають покази, з яких чітко видно невинуватість Віталія Марківа”, - сказав Аваков.
Як приклад він сказав, що є одна жінка - колишня прессекретар так званого “народного мера” Словянська В’ячеслава Пономарьова, і яка, за словами міністра, контактувала з загиблими фотокореспондентом Андреа Рокеллі і його перекладачем Андрієм Мироновим під час їхньої поїздки до “ДНР”. За словами Авакова, ця жінка вже кілька років проживає в Італії, і за запитом суду безпосередньо може дати свідчення.
“Окрім того, ми провели ряд експертиз і слідчих експериментів на місці подій — у Слов’янську і на горі Карачун, які також дали переконливі результати”, - зазначив Аваков.
Як повідомляв Укрінформ, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у, нібито, причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.
12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався. Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.
24 липня у МВС поінформували, що в Італії розгляд апеляційної скарги на вирок Марківу розпочнеться у вересні.