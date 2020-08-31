Українські слідчі знайшли свідків, з показів яких видно невинуватість Марківа – Аваков

Українське слідство знайшло низку важливих свідків, які дають покази, з яких чітко видно невинуватість ув’язненого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це на брифінгу заявив голова МВС Арсен Аваков, передає Укрінформ.

“Наше слідство знайшло ряд свідків, важливих для встановлення картини загибелі журналістів, та які дають покази, з яких чітко видно невинуватість Віталія Марківа”, - сказав Аваков.

Як приклад він сказав, що є одна жінка - колишня прессекретар так званого “народного мера” Словянська В’ячеслава Пономарьова, і яка, за словами міністра, контактувала з загиблими фотокореспондентом Андреа Рокеллі і його перекладачем Андрієм Мироновим під час їхньої поїздки до “ДНР”. За словами Авакова, ця жінка вже кілька років проживає в Італії, і за запитом суду безпосередньо може дати свідчення.

“Окрім того, ми провели ряд експертиз і слідчих експериментів на місці подій — у Слов’янську і на горі Карачун, які також дали переконливі результати”, - зазначив Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у, нібито, причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався. Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.

24 липня у МВС поінформували, що в Італії розгляд апеляційної скарги на вирок Марківу розпочнеться у вересні.