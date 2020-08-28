Очільник МВС поспілкувався з ув’язненим в Італії нацгвардійцем Марківим

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поспілкувався з ув’язненим в Італії військовослужбовцем Національної гвардії Віталієм Марківим.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Facebook-сторінку очільника МВС.

"Сьогодні нарешті домігся і мені дозволили 15-хвилинну розмову з Віталієм, що очікує суду в міланській в’язниці Опера. Важливо було і підтримати його та обов’язково дати йому інфу напряму", – написав Аваков.

Міністр анонсував, що у понеділок, 31 серпня, о 14:00 разом з представниками слідства дасть спеціальний брифінг для іноземних та українських ЗМІ для демонстрації нових реальних доказів отриманих Нацполіцією під час розслідування обставин загибелі італійського фоторепортера А. Роккеллі та російського перекладача А. Миронова 24 травня 2014 року під час бойових дій у місті Слов’янськ.

"Говоритиму про факти, не взяті до уваги італійським судом у Павії, який засудив Марківа до 24 років тюрми за хибним звинуваченням. Про факти, які, як ми всі сподіваємося, почує апеляція Мілана", – додав Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію.

Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.

24 липня у МВС поінформували, що в Італії розгляд апеляційної скарги на вирок Марківу розпочнеться у вересні.

Фото: МВС