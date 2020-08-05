Аваков обговорив з матір’ю Марківа підготовку до апеляції на вирок суду Італії

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обговорив з матір’ю нацгвардійця Віталія Марківа та адвокатами підготовку до апеляції на вирок італійського суду.

Про це Аваков повідомив у Твіттер, передає Укрінформ.

"Зустрівся з мамою ув‘язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа - Оксаною Максимчук. Разом з групою адвокатів обговорили підготовку до засідання Апеляційного суду і необхідні в цьому напрямі кроки сторони захисту. Марків буде вільний! Україна не залишить нашого солдата", - зазначив Аваков.

Як повідомлялося, Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію.

Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.

24 липня у МВС поінформували, що в Італії розгляд апеляційної скарги на вирок Марківу розпочнеться у вересні.

Фото: @AvakovArsen