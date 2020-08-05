Україна на кожній зустрічі з італійською стороною порушує питання щодо Марківа – МВС

Україна на кожній зустрічі з італійською стороною порушує питання щодо бійця Нацгвардії Віталія Марківа, якому в Італії винесли вирок у вигляді 24 років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув до Італії з робочим візитом.

Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію.

Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

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Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.

24 липня у МВС поінформували, що в Італії розгляд апеляційної скарги на вирок бійцю Національної гвардії України Віталію Марківу у вигляді 24 років позбавлення волі розпочнеться у вересні.

Фото: RFE/RL