МВС хоче реалізувати спільний з Італією проєкт побудови рятувальних кораблів

Міністерство внутрішніх справ потребує придбання спеціальних кораблів для рятувальних операцій та гуманітарного розмінування.

Як повідомляє Укрінформ, про це йшлося під час робочого візиту делегації МВС на чолі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим в Італію, інформує пресслужба МВС.

“У рамках візиту Арсен Аваков разом з головою ДСНС Миколою Чечоткіним та контр-адміралом, начальником регіонального управління морської охорони Олегом Костуром обговорили можливість придбання спеціальних кораблів для рятувальників з одним з лідерів італійської суднобудівної галузі – T. Mariotti та Італійським державним експортним агентством”, - йдеться у повідомленні.

Аваков наголосив, що для МВС є надзвичайно важливим розвиток ДСНС та Держприкордонслужби, “і для належного реагування на ті виклики, які стоять перед нами, ми повинні забезпечити їх найкращими зразками техніки. В тому числі – спеціалізованими кораблями».

Очільник МВС зазначив, що іншим важливим напрямком роботи є гуманітарне розмінування, зокрема акваторії водних об’єктів.

За словами Авакова, для нашої держави в умовах окупації Росією Криму та частини Донбасу є принциповою безпека в межах акваторії Азовського моря. Україна збільшує там присутність підрозділів МВС, а саме - ДСНС та Держприкордонслужби.

“Важливим напрямком є розмінування акваторії. З початку залучення, з липня 2014 року, тільки на території Донецької області перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів ділянки акваторії загальною площею 45,36 га. Загалом за 5 років ДСНС знешкодила 22000 вибухових речовин. Отже, наявність спеціальних кораблів для рятувальників є вкрай важливою», - сказав Аваков.

Зі свого боку голова ДСНС Микола Чечоткін уточнив, що рятувальники щоденно здійснюють чергування для запобігання та ліквідації катастроф та стихійних лих, - тисячі рятувальників працюють на землі, в небі та на воді.

“Розвиток морської складової ДСНС надзвичайно важливий, оскільки тільки за перше півріччя 2020 року на воді в Україні загинуло близько 800 людей. І ми мусимо мати можливості оперативно та ефективно надати допомогу нашим громадянам як на морі, так і на річках та озерах», - уточнив Чечоткін.

Голова ДСНС також додав, що щорічно у Чорному морі, на території Кінбурнської коси проводяться роботи по приведенню берегової зони та підводної акваторії у безпечний стан.

«Навесні 2020 року, з 11 по 22 травня, в межах Кінбурнської коси з морського дна піротехніки ДСНС Миколаївської області підняли 55 артилерійських снарядів різного калібру, 7 підривних зарядів та 1 авіабомбу. Обстежили майже 3 га потенційно небезпечної площі. Всі знахідки транспортовано на сушу та знищено шляхом контрольованого підриву»,- поінформував Чечоткін.

За його словами, ДСНС зацікавлена в отриманні сучасних швидкісних рятувальних кораблів, які матимуть змогу проводити рятувальні операції на воді, в тому числі при штормовій погоді, водолазні роботи, роботи з гуманітарного розмінування на воді.

Окрім того, представники ДСНС та ДПСУ висловили зацікавленість в отриманні кораблів більшого класу з можливістю базування на ньому рятувального гелікоптера. Держприкордонслужба потребує 2 таких кораблі, ДСНС – один.

Зазначається, що кораблі такого класу планується використовувати у якості командно-штабного центру під час ліквідації надзвичайних ситуацій на морі.

Уточнюється, що Італійське державне експортне агентство SACE може підтримати спільні україно-італійськиі проєкти та забезпечити їх фінансування за рахунок кредитних коштів італійських банків та уряду.

Окремо Аваков наголосив на обов’язковій умові у разі прийняття рішення про співпрацю з італійськими суднобудівниками - локалізації виробництва з використанням потужностей українських підприємств та передачі їм відповідних технологій та навичок.

Як повідомляв Укрінформ, Державна прикордонна служба та компанія OCEA (Франція) 22 липня підписали контракт щодо будівництва 20 патрульних катерів у межах Рамкового договору між урядами України та Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та оборони України.

З боку Державної прикордонної служби контракт підписав голова служби Сергій Дейнеко, з боку компанії OCEA - головний виконавчий директор Ролан Жосар.

Очільник МВС, який також був присутній на церемонії підписання, відзначив, що проєкт передбачає протягом трьох років будівництво 20 найсучасніших патрульних катерів.

Арсен Аваков також зазначив, що компанія ОСЕА обрала партнером завод «Нібулон» виходячи з його високого рівня професіоналізму та компетенції.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи підписання контракту, назвав угоду успішним прикладом підтримки національного виробника.